Спроса нет: количество поездов в Крым сократили вдвое

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17 января 2020
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Согласно расписанию движения поездов, опубликованному на сайте перевозчика, с 15 января поезд №7 (Санкт-Петербург – Севастополь) будет курсировать через день, а поезд №8 (в обратном направлении) начнет курсировать через день с 17 января. До этого с момента начала движения в Крым поезда в этом направлении ходили ежедневно. Время поездов в пути составляет порядка 43 часов.
Поезда №27 (Москва-Симферополь) и №28 (Симферополь-Москва) продолжат пока курсировать в ежедневном режиме. Время поезда в пути составляет порядка 33 и 34 часов соответственно.
Поезда из Петербурга в Севастополь снова начнут курсировать ежедневно перед началом курортного сезона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компанию-перевозчика «Гранд сервис экспресс».
На сайте перевозчика к вечеру четверга доступно большое количество билетов на 17 января. Так из Москвы в Симферополь свободно 403 места, из Петербурга в Севастополь – 155, обратно – 260.
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Ранее в отсеке плацкартного вагона из Москвы в Крым 61-летний уроженец Воронежской области с ножом набросился на попутчиков. По информации силовиков, мужчина выхватил нож и нанес резанную рану руки 22-летнему жителю Астраханской области, а затем нанес ранение 18-летней девушке.
Пострадавшую 18-летнюю жительницу Евпатории машиной скорой помощи доставили в районную больницу с резаной раной правой ноги и кровопотерей. В настоящее время состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное. 22-летнему парню в больнице обработали ранение, в госпитализации он не нуждается.
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