Спроса нет: количество поездов в Крым сократили вдвое

© Новости Крыма

Поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь и обратно переведены на режим движения «через день».

Согласно расписанию движения поездов, опубликованному на сайте перевозчика, с 15 января поезд №7 (Санкт-Петербург – Севастополь) будет курсировать через день, а поезд №8 (в обратном направлении) начнет курсировать через день с 17 января. До этого с момента начала движения в Крым поезда в этом направлении ходили ежедневно. Время поездов в пути составляет порядка 43 часов.

Поезда №27 (Москва-Симферополь) и №28 (Симферополь-Москва) продолжат пока курсировать в ежедневном режиме. Время поезда в пути составляет порядка 33 и 34 часов соответственно.

Поезда из Петербурга в Севастополь снова начнут курсировать ежедневно перед началом курортного сезона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компанию-перевозчика «Гранд сервис экспресс».

На сайте перевозчика к вечеру четверга доступно большое количество билетов на 17 января. Так из Москвы в Симферополь свободно 403 места, из Петербурга в Севастополь – 155, обратно – 260.

Читайте: Власти Ялты заявили, что перешли к «жестким мерам» в отношении грубых водителей автобусов

Ранее в отсеке плацкартного вагона из Москвы в Крым 61-летний уроженец Воронежской области с ножом набросился на попутчиков. По информации силовиков, мужчина выхватил нож и нанес резанную рану руки 22-летнему жителю Астраханской области, а затем нанес ранение 18-летней девушке.

Пострадавшую 18-летнюю жительницу Евпатории машиной скорой помощи доставили в районную больницу с резаной раной правой ноги и кровопотерей. В настоящее время состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное. 22-летнему парню в больнице обработали ранение, в госпитализации он не нуждается.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Россияне пожаловались на плохое качество связи во время поездок на поездах. Жители России рассказали о том, каких предметов и услуг им не хватает при поездках на поездах.

Сегодня : Симферополь снова встал в пробках из-за дорожных работ и ДТП. Центр Симферополя вновь стоит в пробках в разгар последнего рабочего дня. По данным карт ресурса «Яндекс.Пробки» на проспекте Кирова проводятся дорожные работы из-за чего «покраснела» часть центральных улиц.

Сегодня : Аэропорт Симферополь в прошлом году обслужил более 5 млн пассажиров. Аэропорт Симферополь в 2019 году обслужил более 5 млн пассажиров.

Сегодня : В разгар лыжного сезона канатную дорогу «Мисхор-Ай-Петри» закрыли до весны. Канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри» закрывается на ежегодные плановые профилактические работы.