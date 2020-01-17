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Власть -> Транспорт Крыма

Симферополь снова встал в пробках из-за дорожных работ и ДТП

Пятница
17 января 2020
13:12

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Январь 2020
17 января 2020


Центр Симферополя вновь стоит в пробках в разгар последнего рабочего дня. По данным карт ресурса «Яндекс.Пробки» на проспекте Кирова проводятся дорожные работы из-за чего «покраснела» часть центральных улиц.

Традиционно багрово-красным цветом отмечены участки дорог на улице Киевской в районе республиканской больницы им. Семашко, на проспекте Победы вблизи Куйбышевского и Бородинского колец. Большая пробка тянется на проспекте Кирова от Куйбышевского до Советского кольца и на улице Толстого до Городского совета. Подобная ситуация наблюдается на улицах Караимксой, Самокиша, Воровского, Ленина, Ломоносова, а также на Суворовском спуске и бульваре Франко.

По данным карт Яндекса, дорожные работы проводятся и на Московском шоссе. ДТП на улице Бородина также вызвало серьезный затор. Кроме того, очевидцы отмечают на карте аварию на улице Сергеева-Ценского.

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Ранее сообщалось, что ремонт аварийного моста на улице Гагарина в Симферополе приостановлен до конца февраля. После поставки специальных конструкций работы будут продолжены, объяснили в администрации Симферополя. Ремонт моста начался 1 декабря 2019 года и должен был завершится 15 декабря. Однако в ходе работ было выявлено, что объект является аварийным, из-за чего сроки сдачи были перенесены на март.

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