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Власть -> Транспорт Крыма

Россияне пожаловались на плохое качество связи во время поездок на поездах

Пятница
17 января 2020
15:48

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Январь 2020
17 января 2020


Россияне пожаловались на плохое качество связи во время поездок на поездах

© Новости Крыма

Жители России рассказали о том, каких предметов и услуг им не хватает при поездках на поездах.

Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на данные опроса сервиса OneTwoTrip.

По данным опроса, трети респондентов (33,5%) не хватает стабильной мобильной связи и интернета в пути. 20,3% опрошенных не хватает в вагонах дополнительных розеток для мелкой бытовой техники.

Свыше 16% опрошенных сообщили, что им не хватает мест для курения. Еще 5,8% респондентов хотели бы, чтобы в поездах появились продуктовые или сувенирные магазины, 4,2% - инфраструктуры для маломобильных граждан, 3,4% - удобных мест для работы, 3,4%. Всего в опросах приняли участие 1,2 тысячи человек.

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Первый поезд в Крым после пятилетнего перерыва отправился из Санкт-Петербурга 23 декабря 2019 года. В Симферополь и Севастополь в настоящее время ходят два поезда – из Москвы и Санкт-Петербурга. Вагоны в этих поездах новые, оборудованы биотуалетами и душевыми, имеют розетки и USB-разъемы для зарядки техники и другие удобства.

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