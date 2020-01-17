Россияне пожаловались на плохое качество связи во время поездок на поездах

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Новости за:
2020
Январь 2020
17 января 2020
© Новости Крыма
Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на данные опроса сервиса OneTwoTrip.
По данным опроса, трети респондентов (33,5%) не хватает стабильной мобильной связи и интернета в пути. 20,3% опрошенных не хватает в вагонах дополнительных розеток для мелкой бытовой техники.
Свыше 16% опрошенных сообщили, что им не хватает мест для курения. Еще 5,8% респондентов хотели бы, чтобы в поездах появились продуктовые или сувенирные магазины, 4,2% - инфраструктуры для маломобильных граждан, 3,4% - удобных мест для работы, 3,4%. Всего в опросах приняли участие 1,2 тысячи человек.
Читайте: Из Крыма запустили новые автобусные маршруты в Россию
Первый поезд в Крым после пятилетнего перерыва отправился из Санкт-Петербурга 23 декабря 2019 года. В Симферополь и Севастополь в настоящее время ходят два поезда – из Москвы и Санкт-Петербурга. Вагоны в этих поездах новые, оборудованы биотуалетами и душевыми, имеют розетки и USB-разъемы для зарядки техники и другие удобства.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Симферополь снова встал в пробках из-за дорожных работ и ДТП. Центр Симферополя вновь стоит в пробках в разгар последнего рабочего дня. По данным карт ресурса «Яндекс.Пробки» на проспекте Кирова проводятся дорожные работы из-за чего «покраснела» часть центральных улиц.
Сегодня: Аэропорт Симферополь в прошлом году обслужил более 5 млн пассажиров. Аэропорт Симферополь в 2019 году обслужил более 5 млн пассажиров.
Сегодня: В разгар лыжного сезона канатную дорогу «Мисхор-Ай-Петри» закрыли до весны. Канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри» закрывается на ежегодные плановые профилактические работы.
Сегодня: В аэропорту Симферополя из-за тумана задерживаются рейсы. В Симферопольском аэропорту из-за густого тумана задерживаются прибытие и вылет семи воздушных судов.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/17/rossiyane-pozhalovalis-na-plohoe-kachestvo-svyazi-vo-vremya-poezdok-na-poezdah-126943/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Эксперты в Крыму не ждут увеличения турпотока из-за пуска поездов
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
16:02 Зубков о своих зоопарках: «Я их породил, я их и убью»
15:48 Россияне пожаловались на плохое качество связи во время поездок на поездах
15:27 Крым и Сирия будут наращивать объем товарооборота
14:58 Два севастопольца предстанут перед судом за хранение оружия
14:41 Под Ялтой «Газель» сбила ребенка
14:13 В Крыму прошляпили зимних туристов
13:43 В Крыму резко подорожали школьные дискотеки
13:12 Симферополь снова встал в пробках из-за дорожных работ и ДТП