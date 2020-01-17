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Власть -> Власть по-крымски

Роскомнадзор проведет День открытых дверей в Крыму

Пятница
17 января 2020
09:49

Использованы материалы: Новости Крыма

Новости за:
2020
Январь 2020
17 января 2020


28 января 2020 года в Управлении Роскомнадзора по Республике Крым и городу Севастополь состоится традиционный День открытых дверей, приуроченный к отмечаемому в этот же день Международному дню защиты персональных данных.

Операторы персональных данных, в том числе те, в отношении которых в 2020 году планируется проведение контрольно-надзорных мероприятий, приглашаются на встречу с представителями Роскомнадзора.

В рамках Дня открытых дверей будут рассмотрены вопросы связанные с порядком предоставления уведомлений об обработке персональных данных, и основными ошибками, допускаемыми при их подготовке и направлении в Роскомнадзор, с основными нарушениями в сфере защиты прав субъектов персональных данных. Мероприятие состоится в конференц-зале Роскомнадзора по Республике Крым и городу Севастополь (г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 27В, 2 этаж).

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Начало в 10:00 (сбор участников с 09:30).

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону - (3652) 66-92-93. Количество мест ограничено!

Вопросы, на которые желают получить ответы участники мероприятия, необходимо до 25 января направить на электронную почту rsockanc82@rkn.gov.ru (с пометкой - «для Дня открытых дверей»)

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: У крымчан забрали возможность возглавить Россию, власти полуострова обещают все поменять. Предложение президента страны Владимира Путина закрепить в Конституции новые требования к кандидатам на пост главы государства не позволят жителям Крыма в ближайшие десятилетия быть избранными.

Вчера: «Крым не ваш»: бизнесмен Зубков обратился к Путину. Владелец белогорского парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка», крымский бизнесмен Олег Зубков опубликовал послание российскому президенту Владимиру Путину, в котором пожаловался на главу Крыма Сергея Аксенова.

Вчера: Аксенов думает, что ему разрешат претендовать на должность президента России. В связи с тем, что в России собираются запретить избираться в президенты лицам, которые имели отличное от российского гражданство, Сергей Аксенов решил высказать свои мысли по этому поводу.

Вчера: Евросоюз сделал заявление по Крыму. Европейский Союз выражает глубокую обеспокоенность по поводу «широкомасштабной милитаризации» Крыма.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/17/roskomnadzor-provedet-den-otkrytyh-dverei-v-krymu-126944/

 
 

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