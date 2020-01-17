Роскомнадзор проведет День открытых дверей в Крыму

28 января 2020 года в Управлении Роскомнадзора по Республике Крым и городу Севастополь состоится традиционный День открытых дверей, приуроченный к отмечаемому в этот же день Международному дню защиты персональных данных.

Операторы персональных данных, в том числе те, в отношении которых в 2020 году планируется проведение контрольно-надзорных мероприятий, приглашаются на встречу с представителями Роскомнадзора.

В рамках Дня открытых дверей будут рассмотрены вопросы связанные с порядком предоставления уведомлений об обработке персональных данных, и основными ошибками, допускаемыми при их подготовке и направлении в Роскомнадзор, с основными нарушениями в сфере защиты прав субъектов персональных данных. Мероприятие состоится в конференц-зале Роскомнадзора по Республике Крым и городу Севастополь (г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 27В, 2 этаж).

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Начало в 10:00 (сбор участников с 09:30).

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону - (3652) 66-92-93. Количество мест ограничено!

Вопросы, на которые желают получить ответы участники мероприятия, необходимо до 25 января направить на электронную почту rsockanc82@rkn.gov.ru (с пометкой - «для Дня открытых дверей»)

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