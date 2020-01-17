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Общество -> Погода в Крыму

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 17 января

Пятница
17 января 2020
06:07

Использованы материалы: Новости Крыма

Новости за:
2020
Январь 2020
17 января 2020


Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от –1 до +6, ближайшей ночью от –1 до +5 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 59 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 17 января.

В Симферополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 94 процентов. Ветер северо-восточный до 6 м/с. Температура воздуха сегодня днем от 0 до +2, ближайшей ночью от 0 до +1 градусов.

В Ялте пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 95 процентов. Ветер восточный до 1 м/с. Температура воздуха сегодня днем от 0 до +3, ближайшей ночью от –2 до 0 градусов.

В Севастополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 80 процентов. Ветер северо-восточный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 2 до 6, ближайшей ночью от 1 до 3 градусов выше нуля.

В Феодосии пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 84 процентов. Ветер северный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 4, ближайшей ночью от 3 до 5 градусов выше нуля.

В Керчи пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 83 процентов. Ветер северный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 2 до 3, ближайшей ночью от 2 до 4 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 88 процентов. Ветер северо-восточный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 4, ближайшей ночью от 3 до 4 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 95 процентов. Ветер северо-восточный до 5 м/с. Температура воздуха сегодня днем от 0 до +3, ближайшей ночью от +1 до +3 градусов.

В Армянске пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 85 процентов. Ветер северо-восточный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 1 до 3, ближайшей ночью от 1 до 2 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 9 градусов тепла. По городам: в Алупке - 9, в Алуште - 9, в Артеке - 9, в Евпатории - 7, в Керчи - 7, в Севастополе - 9, в Феодосии - 8, в Ялте - 9, на мысе Айя - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 7 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 24, на Кипре - 17, в Одессе - 5, в Сочи - 11, в Турции - 20, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

Читайте: Прогноз погоды в Крыму на субботу 11 января

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Прогноз погоды в Крыму на четверг 16 января. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от –2 до +6, ближайшей ночью от –1 до +6 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 55 до 95 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Среда, 15 января 2020: Крымчанам уже пообещали аномальную жару летом. Крыму не стоит рассчитывать на то, что температура воздуха придет в норму - жаркое лето и теплая зима были совсем неслучайно.

Среда, 15 января 2020: Прогноз погоды в Крыму на среду 15 января. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 0 до +7, ближайшей ночью от –1 до +5 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 61 до 94 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Вторник, 14 января 2020: Прогноз погоды в Крыму на вторник 14 января. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 0 до +8, ближайшей ночью от 0 до +7 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 59 до 94 процентов. Скорость ветра будет достигать 3 м/с.

 

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