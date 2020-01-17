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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Под Ялтой «Газель» сбила ребенка

Пятница
17 января 2020
14:41

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Январь 2020
17 января 2020


В Гурзуфе на улице Ялтинская легковой автомобиль «ГАЗ 3221» сбил несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

Об этом сообщили в МВД России по Крыму.

По информации полиции, второе ДТП с участием подростка произошло в Ялте на улице Дражинского.

«Несовершеннолетний водитель мопеда «Хонда Дио» не выбрал безопасную скорость движения, не учел технические характеристики транспортного средства, в результате чего допустил наезд на опорную стену», – говорится в сообщении.

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В МВД отметили, что оба несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.

По фактам ДТП проводятся проверки, по результатам которых будут приняты соответствующие процессуальные решения, отметили в полиции.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Под Симферополем на дороге загорелся автомобиль. В районе села Андрусово Симферопольского района на дороге открытым пламенем горел легковой автомобиль «Daewoo Leganza». Ни один из огнетушителей, которые были у водителя, не сработал.

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Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

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