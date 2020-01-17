Под Ялтой «Газель» сбила ребенка

В Гурзуфе на улице Ялтинская легковой автомобиль «ГАЗ 3221» сбил несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

Об этом сообщили в МВД России по Крыму.

По информации полиции, второе ДТП с участием подростка произошло в Ялте на улице Дражинского.

«Несовершеннолетний водитель мопеда «Хонда Дио» не выбрал безопасную скорость движения, не учел технические характеристики транспортного средства, в результате чего допустил наезд на опорную стену», – говорится в сообщении.

Читайте: В Крыму пьяный пенсионер поджигал мусорные баки

В МВД отметили, что оба несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.

По фактам ДТП проводятся проверки, по результатам которых будут приняты соответствующие процессуальные решения, отметили в полиции.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Под Симферополем на дороге загорелся автомобиль. В районе села Андрусово Симферопольского района на дороге открытым пламенем горел легковой автомобиль «Daewoo Leganza». Ни один из огнетушителей, которые были у водителя, не сработал.

Вчера : В Севастополе водитель сбил ребенка и скрылся. В Севастополе 16 января неизвестный водитель сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Авария произошла в районе Центрального автовокзала.

Вчера : В Крыму пьяный мужчина «заминировал» вокзал после ссоры с женой. Сотрудники крымской полиции расследуют уголовное дело в отношении жителя Симферополя, подозреваемого в ложном сообщении об угрозе безопасности.

Вчера : В Крыму пьяный пенсионер поджигал мусорные баки. В Красноперекопске полиция задержала мужчину, который намерено поджигал мусорные баки, сообщает пресс-служба МВД по РК.