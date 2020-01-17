Под Ялтой «Газель» сбила ребенка

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Ялта
Новости за:
2020
Январь 2020
17 января 2020
Об этом сообщили в МВД России по Крыму.
По информации полиции, второе ДТП с участием подростка произошло в Ялте на улице Дражинского.
«Несовершеннолетний водитель мопеда «Хонда Дио» не выбрал безопасную скорость движения, не учел технические характеристики транспортного средства, в результате чего допустил наезд на опорную стену», – говорится в сообщении.
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В МВД отметили, что оба несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.
По фактам ДТП проводятся проверки, по результатам которых будут приняты соответствующие процессуальные решения, отметили в полиции.
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