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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Под Симферополем на дороге загорелся автомобиль

Пятница
17 января 2020
09:42

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Январь 2020
17 января 2020


В районе села Андрусово Симферопольского района на дороге открытым пламенем горел легковой автомобиль «Daewoo Leganza». Ни один из огнетушителей, которые были у водителя, не сработал.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

— Как выяснили позже наши сотрудники, водитель оставил заведенный автомобиль для прогрева, а сам находился в доме. Когда мужчина вышел, то обнаружил, что передняя часть авто уже объята пламенем, — рассказали в ведомстве. – Он попытался своими силами ликвидировать возгорание, однако ни один из огнетушителей, которые были у него, не сработал».

Сотрудники пожарной охраны в течение 30 минут ликвидировали огонь, а также предприняли все противопожарные меры. К сожалению, в результате возгорания автомобиль сгорел практически полностью.

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— Пострадавших при данном происшествии нет. Отмечу, что у водителя был в наличии огнетушитель, и даже не один, однако они не сработали должным образом, и остановить возгорание на ранней стадии оказалось невозможным, — отметили в МЧС. – Напомню, что всего три-четыре минуты достаточно, чтобы внезапно загоревшийся автомобиль был полностью охвачен пламенем. Именно поэтому каждый автомобилист должен не только иметь в своем авто исправный огнетушитель, но и уметь им правильно пользоваться.

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