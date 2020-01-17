Под Симферополем на дороге загорелся автомобиль

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Симферополь
Новости за:
2020
Январь 2020
17 января 2020
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
— Как выяснили позже наши сотрудники, водитель оставил заведенный автомобиль для прогрева, а сам находился в доме. Когда мужчина вышел, то обнаружил, что передняя часть авто уже объята пламенем, — рассказали в ведомстве. – Он попытался своими силами ликвидировать возгорание, однако ни один из огнетушителей, которые были у него, не сработал».
Сотрудники пожарной охраны в течение 30 минут ликвидировали огонь, а также предприняли все противопожарные меры. К сожалению, в результате возгорания автомобиль сгорел практически полностью.
Читайте: Власти Ялты предупредили об опасности катания на сноутюбингах
— Пострадавших при данном происшествии нет. Отмечу, что у водителя был в наличии огнетушитель, и даже не один, однако они не сработали должным образом, и остановить возгорание на ранней стадии оказалось невозможным, — отметили в МЧС. – Напомню, что всего три-четыре минуты достаточно, чтобы внезапно загоревшийся автомобиль был полностью охвачен пламенем. Именно поэтому каждый автомобилист должен не только иметь в своем авто исправный огнетушитель, но и уметь им правильно пользоваться.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: В Севастополе водитель сбил ребенка и скрылся. В Севастополе 16 января неизвестный водитель сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Авария произошла в районе Центрального автовокзала.
Вчера: В Крыму пьяный мужчина «заминировал» вокзал после ссоры с женой. Сотрудники крымской полиции расследуют уголовное дело в отношении жителя Симферополя, подозреваемого в ложном сообщении об угрозе безопасности.
Вчера: В Крыму пьяный пенсионер поджигал мусорные баки. В Красноперекопске полиция задержала мужчину, который намерено поджигал мусорные баки, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Среда, 15 января 2020: В Крыму на уроке физкультуры футбольные ворота упали на второклассника. В селе Новопокровка Кировского района на уроке физкультуры на второклассника опрокинулись футбольные ворота.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/17/pod-simferopolem-na-doroge-zagorelsya-avtomobil-126938/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Эксперты в Крыму не ждут увеличения турпотока из-за пуска поездов
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
11:34 В Керчи закрыли два отдела полиции
11:05 Аэропорт Симферополь в прошлом году обслужил более 5 млн пассажиров
10:41 В Крыму обещают создать карту теплоснабжения полуострова
10:21 В Севастополе возбудили уголовное дело из-за вырубки краснокнижной сосны
09:52 В разгар лыжного сезона канатную дорогу «Мисхор-Ай-Петри» закрыли до весны
09:49 Роскомнадзор проведет День открытых дверей в Крыму
09:42 Под Симферополем на дороге загорелся автомобиль
09:26 В аэропорту Симферополя из-за тумана задерживаются рейсы