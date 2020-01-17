Крым встретит Крещение без сильных морозов

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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17 января 2020
Об этом рассказала руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
«Днем 18 и 19 января температура воздуха прогнозируется положительная. В Симферополе +2…+4, на Южном берегу Крыма теплее: +5…+7. В северных районах около 0. В ночь Крещения ожидаются слабые и небольшие морозы: от -1 до -6. В Симферополе -2…-3, на севере полуострова -5…-6, а на ЮБК +2…+4. Настоящих крещенских морозов мы не ожидаем», – сообщила Любецкая.
По ее информации, в южных и восточных регионах Крыма есть вероятность небольших осадков.
Читайте: Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 5 января
Температура воды у берегов Крыма сейчас составляет от 5 до 10 градусов выше нуля.
Ранее МЧС Крыма опубликовало список безопасных мест для крещенских купаний.
На набережной Ялты 19 января на Крещение Господне священники планируют провести молебен о благополучном проведении курортного сезона.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Прогноз погоды в Крыму на пятницу 17 января. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от –1 до +6, ближайшей ночью от –1 до +5 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 59 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.
Вчера: Прогноз погоды в Крыму на четверг 16 января. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от –2 до +6, ближайшей ночью от –1 до +6 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 55 до 95 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.
Среда, 15 января 2020: Крымчанам уже пообещали аномальную жару летом. Крыму не стоит рассчитывать на то, что температура воздуха придет в норму - жаркое лето и теплая зима были совсем неслучайно.
Среда, 15 января 2020: Прогноз погоды в Крыму на среду 15 января. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 0 до +7, ближайшей ночью от –1 до +5 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 61 до 94 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.
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