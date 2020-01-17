Крым встретит Крещение без сильных морозов

В Крещение Господне и в крещенскую ночь на полуострове не ожидается традиционных крепких морозов.

Об этом рассказала руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«Днем 18 и 19 января температура воздуха прогнозируется положительная. В Симферополе +2…+4, на Южном берегу Крыма теплее: +5…+7. В северных районах около 0. В ночь Крещения ожидаются слабые и небольшие морозы: от -1 до -6. В Симферополе -2…-3, на севере полуострова -5…-6, а на ЮБК +2…+4. Настоящих крещенских морозов мы не ожидаем», – сообщила Любецкая.

По ее информации, в южных и восточных регионах Крыма есть вероятность небольших осадков.

Читайте: Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 5 января

Температура воды у берегов Крыма сейчас составляет от 5 до 10 градусов выше нуля.

Ранее МЧС Крыма опубликовало список безопасных мест для крещенских купаний.

На набережной Ялты 19 января на Крещение Господне священники планируют провести молебен о благополучном проведении курортного сезона.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Прогноз погоды в Крыму на пятницу 17 января. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от –1 до +6, ближайшей ночью от –1 до +5 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 59 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.

Вчера : Прогноз погоды в Крыму на четверг 16 января. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от –2 до +6, ближайшей ночью от –1 до +6 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 55 до 95 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Среда, 15 января 2020 : Крымчанам уже пообещали аномальную жару летом. Крыму не стоит рассчитывать на то, что температура воздуха придет в норму - жаркое лето и теплая зима были совсем неслучайно.

Среда, 15 января 2020 : Прогноз погоды в Крыму на среду 15 января. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 0 до +7, ближайшей ночью от –1 до +5 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 61 до 94 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.