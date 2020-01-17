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Власть -> Крымский бизнес

Крым и Сирия будут наращивать объем товарооборота

Пятница
17 января 2020
15:27

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Январь 2020
17 января 2020


Республика Крым совместно с субъектами Российской Федерации готова отправить в Сирию в течении 2020 года до 250 тысяч тонн зерна различного сорта. Поставки могут начаться уже весной.

Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

— Помимо этого мы планируем поставлять в 2020 году в Сирию стройматериалы, строительное оборудование, электротехнические инструменты, металлоизделия, удобрения, химию и другие товары. В этом году экспорт продукции из Крыма также запланирован в ряд стран Ближнего Востока, — сказал Юрий Гоцанюк.

Кроме того, по словам Председателя Совета министров, представители САР планируют закупать ориентировочно один раз в два-три месяца 5500 тонн подсолнечного масла: «В связи с тем, что в Крыму нет больших объемов подсолнечного масла, в Сирию будет направляться продукция, произведенная в других субъектах Российской Федерации».

— Из Сирии в Крым, в основном, поставляется сельхозпродукция. Это овощи, фрукты, оливковое масло, сухофрукты, орехи. Кроме этого текстиль и бумажная продукция. Уже получены и успешно опробованы первые партии масла оливкового, цитрусовых, — добавил Юрий Гоцанюк.

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Он также сообщил, что в настоящее время АО «Керченский металлургический завод» прорабатывается вопрос поставки производимой предприятием продукции в Сирийскую Арабскую Республику при посредничестве ООО «Крымско-Сирийский Торговый дом «Содружество».

Председатель Совмина РК напомнил, что Крымско-Сирийский Торговый дом начал свою деятельность в 2018 году. Первые партии товаров были успешно отправлены морским сообщением в марте 2019 года.

— Для более успешного взаимодействия сирийской стороной открыт филиал Крымско-Сирийского Торгового дома в Дамаске. В августе прошлого года крымская делегация приняла участие в 61-й сессии Дамасской международной ярмарки, в ходе которой был подписан ряд соглашений о сотрудничестве, — отметил Юрий Гоцанюк.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Новостройки в Крыму продолжают дорожать. За год жилье в новостройках выросло на 8,5%. Если средняя цена по стране за квадратный метр на первичном жилье составляет 67,5 тыс. рублей, то в Крыму – более 73 тыс. рублей.

Вчера: Крым в прошлом году произвел порядка трех тысяч тонн кондитерской продукции. Заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин проинспектировал производство предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.

Среда, 15 января 2020: Власти в Крыму объяснили, почему на полуострове дорожает бензин. Депутат парламента Крыма, председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Сергей Богатыренко объяснил рост цен на бензин в Крыму «переоформлением документов», сообщает крымский телеканал «Крым 24».

Вторник, 14 января 2020: За неделю в Крыму подорожали помидоры, огурцы и картофель. Изменения средних потребительских цен на отдельные виды продовольственных товаров, наблюдаемые в рамках еженедельного мониторинга цен по Республике Крым по состоянию на 9 января приводит пресс-служба Крымстата.

 

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