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Происшествия -> Строительство в Крыму

Два севастопольца предстанут перед судом за хранение оружия

Пятница
17 января 2020
14:58

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Январь 2020
17 января 2020


Два севастопольца, хранившие в гараже огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы и гранаты, предстанут перед судом.

Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

«Граждане осуществляли хранение 12 единиц огнестрельного оружия (пулеметы, автоматы, винтовки и пистолеты), 33 боевых патронов, трех ручных гранат и восьми единиц холодного оружия в двух гаражных боксах в Севастополе. Никаких документов на выявленное оружие у владельцев «арсенала» не имелось», – говорится в сообщении.

Севастопольцам 1974 и 1977 года рождения инкриминируют совершение преступлений по части 2 статьи 222 УК РФ – незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов. Мужчинам грозит максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом до 100 тысяч рублей.

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Со слов мужчин, все предметы они добыли в ходе раскопок либо приобрели у других граждан. При этом часть оружия планировалось реализовать в виде сувениров.

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