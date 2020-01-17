Два севастопольца предстанут перед судом за хранение оружия

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Севастополь
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17 января 2020
Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым.
«Граждане осуществляли хранение 12 единиц огнестрельного оружия (пулеметы, автоматы, винтовки и пистолеты), 33 боевых патронов, трех ручных гранат и восьми единиц холодного оружия в двух гаражных боксах в Севастополе. Никаких документов на выявленное оружие у владельцев «арсенала» не имелось», – говорится в сообщении.
Севастопольцам 1974 и 1977 года рождения инкриминируют совершение преступлений по части 2 статьи 222 УК РФ – незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов. Мужчинам грозит максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом до 100 тысяч рублей.
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Со слов мужчин, все предметы они добыли в ходе раскопок либо приобрели у других граждан. При этом часть оружия планировалось реализовать в виде сувениров.
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