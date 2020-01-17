Два севастопольца предстанут перед судом за хранение оружия

Два севастопольца, хранившие в гараже огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы и гранаты, предстанут перед судом.

Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

«Граждане осуществляли хранение 12 единиц огнестрельного оружия (пулеметы, автоматы, винтовки и пистолеты), 33 боевых патронов, трех ручных гранат и восьми единиц холодного оружия в двух гаражных боксах в Севастополе. Никаких документов на выявленное оружие у владельцев «арсенала» не имелось», – говорится в сообщении.

Севастопольцам 1974 и 1977 года рождения инкриминируют совершение преступлений по части 2 статьи 222 УК РФ – незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов. Мужчинам грозит максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом до 100 тысяч рублей.

Читайте: Готовность трассы «Таврида» в Крыму посчитали с точностью до одного процента

Со слов мужчин, все предметы они добыли в ходе раскопок либо приобрели у других граждан. При этом часть оружия планировалось реализовать в виде сувениров.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Трассу «Таврида» в Крыму пообещали достроить в сентябре. Строительство трассы «Таврида» в Крыму будет завершено в сентябре этого года, готовность объекта на данный момент составляет 85%.

Суббота, 4 января 2020 : Крымскую республиканскую больницу никак не могут достроить. Завершение строительства здания Крымской республиканской клинической больницы имени Семашко под Симферополем перенесли на весну.

Среда, 1 января 2020 : Власти Севастополя потребовали сноса шестиэтажного самостроя. Уничтожить очередной самострой в Гагаринском районе хотят власти Севастополя. Они просят Арбитражный суд Севастополя обязать жилищно-строительный кооператив «Престиж» снести шестиэтажный недострой с «признаками многоквартирного жилого дома» на улице Восточная, 33.

Пятница, 27 декабря 2019 : Питерская фирма выиграла тендер по строительству дороги к крепости «Керчь» за 200 млн рублей. Компания из Санкт-Петербурга «Трест №68» выиграла конкурс на строительство к крепости «Керчь» автомобильной дороги. На эти цели планируют потратить 213 млн рублей.