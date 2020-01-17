Даже одна ночь без сна повышает риск болезни Альцгеймера

Использованы материалы: Новости Крыма, Медпортал
Новости за:
2020
Январь 2020
17 января 2020
© СС0 Public Domain
Всего одна ночь без сна приводит к увеличению концентрации в крови белка, который способствует развитию болезни Альцгеймера. Об этом ученые рассказывают в статье, которая опубликована в журнале Neurology.
Тау-белок находится в нервных клетках в норме. Но появление его аномальной формы наряду с отложениями белка бета-амилоида вызывает болезнь Альцгеймера. Ранее ученые уже обнаруживали, что недосыпание приводит к увеличению количества бета-амилоида в спинномозговой жидкости. Известно, что при хорошем сне головной мозг очищается от белков, которые приводят к болезни.
«Наше исследование показывает, что даже у молодых здоровых людей отсутствие сна в течение одной ночи приводит к увеличению содержания тау-белка в крови. Это говорит о том, что недостаток сна, возможно, со временем может приводить к развитию болезни», - рассказал CNN Джонатан Кедернес (Jonathan Cedernaes), невропатолог из Уппсальского Университета, автор исследования.
Читайте: Физическую активность связали со снижением риска нескольких видов рака
В новом исследовании ученые наблюдали за 15 участниками. После того, как людям не давали спать ночью, концентрация тау-белка в крови у них увеличивалась в среднем на 17%. После нормального сна этот показатель составлял примерно 2%.
Ученые указывают, что это всего лишь небольшое исследование, поэтому оно не позволяет точно сказать, к чему может привести такое увеличение тау-белка в крови.
«Высокие уровни в крови могут показывать, что тау-белок вымывается из головного мозга или то, что он накапливается в головном мозге. Требуются дальнейшие исследования, чтобы расследовать это», - сообщил Кедернес.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Низкожировая диета может приводить к снижению тестостерона. Ученые считают, что во многих случаях такой рацион может быть неоправдан
Среда, 15 января 2020: Причина ожирения - избыток питания, а не недостаток активности. Количество калорий, которые дети индейцев хиваро тратят за день, практически не отличается от количества, которое тратят дети в индустриальных странах, несмотря на все различия в образе жизни.
Вторник, 14 января 2020: БАДы снижают эффективность химиотерапии. Биоактивные добавки (БАДы) увеличивают риск рецидива болезни и смерти у женщин, которые проходят химиотерапию по поводу рака молочной железы.
Понедельник, 13 января 2020: Быть домохозяйкой вредно для здоровья. Приводим доказательства. У женщин, которые в среднем возрасте постоянно были заняты на оплачиваемой работе, в пожилом возрасте существенно лучше состояние физического и психического здоровья по сравнению с не работавшими женщинами. Кроме того, они дольше живут.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/17/dazhe-odna-noch-bez-sna-povyshaet-risk-bolezni-altsgeimera-126805/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Эксперты в Крыму не ждут увеличения турпотока из-за пуска поездов
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
19:51 Крым встретит Крещение без сильных морозов
18:59 В России зафиксировали первый случай смерти от снюса
18:13 Спроса нет: количество поездов в Крым сократили вдвое
17:44 Более полутысячи детей появились на свет в Крыму с начала года
17:14 В России раскритиковали предложенные Путиным поправки в Конституцию
16:40 Житель Евпатории погиб на пожаре в жилом доме
16:13 В Крыму на пожаре спасли 88-летнюю пенсионерку
16:12 Автомобили крымской «скорой помощи» в Крыму оборудовали «тревожными кнопками»