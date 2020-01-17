Даже одна ночь без сна повышает риск болезни Альцгеймера

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Это не первое исследование, которое указывает на связь недосыпания и заболевания

Всего одна ночь без сна приводит к увеличению концентрации в крови белка, который способствует развитию болезни Альцгеймера. Об этом ученые рассказывают в статье, которая опубликована в журнале Neurology.

Тау-белок находится в нервных клетках в норме. Но появление его аномальной формы наряду с отложениями белка бета-амилоида вызывает болезнь Альцгеймера. Ранее ученые уже обнаруживали, что недосыпание приводит к увеличению количества бета-амилоида в спинномозговой жидкости. Известно, что при хорошем сне головной мозг очищается от белков, которые приводят к болезни.

«Наше исследование показывает, что даже у молодых здоровых людей отсутствие сна в течение одной ночи приводит к увеличению содержания тау-белка в крови. Это говорит о том, что недостаток сна, возможно, со временем может приводить к развитию болезни», - рассказал CNN Джонатан Кедернес (Jonathan Cedernaes), невропатолог из Уппсальского Университета, автор исследования.

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В новом исследовании ученые наблюдали за 15 участниками. После того, как людям не давали спать ночью, концентрация тау-белка в крови у них увеличивалась в среднем на 17%. После нормального сна этот показатель составлял примерно 2%.

Ученые указывают, что это всего лишь небольшое исследование, поэтому оно не позволяет точно сказать, к чему может привести такое увеличение тау-белка в крови.

«Высокие уровни в крови могут показывать, что тау-белок вымывается из головного мозга или то, что он накапливается в головном мозге. Требуются дальнейшие исследования, чтобы расследовать это», - сообщил Кедернес.

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