Более полутысячи детей появились на свет в Крыму с начала года

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17 января 2020
Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.
«Сначала 2020 года в Республике Крым родились 537 детей. Больше всего малышей родилось в Симферопольском клиническом родильном доме №1», – цитирует пресс-служба главный врач учреждения, главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии минздрава Крыма Дмитрия Беглицэ.
В частности, в новогоднюю ночь родилось 14 детей. Всего с начала 2020 года появились на свет 289 мальчиков и 248 девочек.
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«Самый крупный ребенок родился в Советском районе: его вес составил 4 килограмма 840 граммов, рост – 56 сантиметров. Самый маленький ребенок появился на свет в Перинатальном центре Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко. Его вес - всего 587 граммов», – добавил Беглицэ.
Кроме того, по его информации, в этом году в Крыму уже родились семь двоен.
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Вторник, 14 января 2020: Крымчанам помогут рожать больше детей. Пособие на четвертого и последующих детей в семье планируют ввести в Крыму.
Понедельник, 13 января 2020: Власти Крыма обещают выплачивать пособия на четвертого и последующих детей. Власти Республики Крым разрабатывают проект регионального закона по выплате пособий семьям, в которых родился четвертый и последующие дети.
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