Более полутысячи детей появились на свет в Крыму с начала года

Более 500 детей, среди которых семь двоен, родились в Крыму с начала года.

Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.

«Сначала 2020 года в Республике Крым родились 537 детей. Больше всего малышей родилось в Симферопольском клиническом родильном доме №1», – цитирует пресс-служба главный врач учреждения, главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии минздрава Крыма Дмитрия Беглицэ.

В частности, в новогоднюю ночь родилось 14 детей. Всего с начала 2020 года появились на свет 289 мальчиков и 248 девочек.

Читайте: Авербух рассказал, когда начнется набор детей в ледовую школу в Крыму

«Самый крупный ребенок родился в Советском районе: его вес составил 4 килограмма 840 граммов, рост – 56 сантиметров. Самый маленький ребенок появился на свет в Перинатальном центре Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко. Его вес - всего 587 граммов», – добавил Беглицэ.

Кроме того, по его информации, в этом году в Крыму уже родились семь двоен.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Крыму резко подорожали школьные дискотеки. В Ялте резко подорожали школьные дискотеки.

Среда, 15 января 2020 : В Крыму дирекцию школ наказывают за «ненадлежащий» контроль за учениками в соцсетях. Прокуратура Нахимовского района Севастополя привлекла к административной ответственности руководство школы и гимназии за ненадлежащий контроль за страницами учеников в социальных сетях.

Вторник, 14 января 2020 : Крымчанам помогут рожать больше детей. Пособие на четвертого и последующих детей в семье планируют ввести в Крыму.

Понедельник, 13 января 2020 : Власти Крыма обещают выплачивать пособия на четвертого и последующих детей. Власти Республики Крым разрабатывают проект регионального закона по выплате пособий семьям, в которых родился четвертый и последующие дети.