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Общество -> Детские сады, школы, ВУЗы

Более полутысячи детей появились на свет в Крыму с начала года

Пятница
17 января 2020
17:44

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Январь 2020
17 января 2020


Более 500 детей, среди которых семь двоен, родились в Крыму с начала года.

Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.

«Сначала 2020 года в Республике Крым родились 537 детей. Больше всего малышей родилось в Симферопольском клиническом родильном доме №1», – цитирует пресс-служба главный врач учреждения, главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии минздрава Крыма Дмитрия Беглицэ.

В частности, в новогоднюю ночь родилось 14 детей. Всего с начала 2020 года появились на свет 289 мальчиков и 248 девочек.

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«Самый крупный ребенок родился в Советском районе: его вес составил 4 килограмма 840 граммов, рост – 56 сантиметров. Самый маленький ребенок появился на свет в Перинатальном центре Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко. Его вес - всего 587 граммов», – добавил Беглицэ.

Кроме того, по его информации, в этом году в Крыму уже родились семь двоен.

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