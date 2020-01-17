Автомобили крымской «скорой помощи» в Крыму оборудовали «тревожными кнопками»

Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи и территориальное управление Росгвардии подписали соглашение об оказании услуг по охране медицинского персонала.

Как сообщила пресс-служба Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации, соглашение предусматривает оборудование автомобилей скорой медицинской помощи «тревожными кнопками».

«В рамках пилотного проекта «тревожными кнопками» с GPS-передатчиками оборудованы все кареты скорой медицинской помощи Республики Крым. Отныне в случае, если медицинские работники столкнутся с противоправными действиями по отношению к себе, они смогут воспользоваться кнопкой экстренного вызова наряда вневедомственной охраны Росгвардии», - говорится в сообщении.

Тревожная сигнализация, подключенная к бортовой навигационной системе спутниковой охраны транспортных средств, в автоматическом режиме отправит вызов на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии, после чего сотрудники ведомства определят местоположение и направление движения транспортного средства. Далее к нему будет незамедлительно направлен ближайший экипаж группы задержания Росгвардии.

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«Данный проект позволит комплексно подойти к охране медицинских учреждений и обезопасить медицинских работников, на которых в последнее время в ряде регионов России участились случаи нападения», - отметил заместитель начальника крымского управления вневедомственной охраны Росгвардии подполковник полиции Виталий Крайнов.

Ранее, в мае 2018 года, сообщалось, что Росгвардия запустила в Крыму и Севастополе проект по подключению кнопок тревожной сигнализации в общественном транспорте и автомобилях скорой медицинской помощи. В сентябре в Севастополе началась установка «тревожных кнопок» в общественном транспорте. В эксперименте задействовали около 100 единиц городских транспортных средств.

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