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Власть -> Проблемы здравоохранения

Автомобили крымской «скорой помощи» в Крыму оборудовали «тревожными кнопками»

Пятница
17 января 2020
16:12

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
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Январь 2020
17 января 2020


Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи и территориальное управление Росгвардии подписали соглашение об оказании услуг по охране медицинского персонала.

Как сообщила пресс-служба Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации, соглашение предусматривает оборудование автомобилей скорой медицинской помощи «тревожными кнопками».

«В рамках пилотного проекта «тревожными кнопками» с GPS-передатчиками оборудованы все кареты скорой медицинской помощи Республики Крым. Отныне в случае, если медицинские работники столкнутся с противоправными действиями по отношению к себе, они смогут воспользоваться кнопкой экстренного вызова наряда вневедомственной охраны Росгвардии», - говорится в сообщении.

Тревожная сигнализация, подключенная к бортовой навигационной системе спутниковой охраны транспортных средств, в автоматическом режиме отправит вызов на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии, после чего сотрудники ведомства определят местоположение и направление движения транспортного средства. Далее к нему будет незамедлительно направлен ближайший экипаж группы задержания Росгвардии.

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«Данный проект позволит комплексно подойти к охране медицинских учреждений и обезопасить медицинских работников, на которых в последнее время в ряде регионов России участились случаи нападения», - отметил заместитель начальника крымского управления вневедомственной охраны Росгвардии подполковник полиции Виталий Крайнов.

Ранее, в мае 2018 года, сообщалось, что Росгвардия запустила в Крыму и Севастополе проект по подключению кнопок тревожной сигнализации в общественном транспорте и автомобилях скорой медицинской помощи. В сентябре в Севастополе началась установка «тревожных кнопок» в общественном транспорте. В эксперименте задействовали около 100 единиц городских транспортных средств.

Новости Крыма сообщали ранее:

Понедельник, 13 января 2020: В Крыму сообщили о нехватке автомобилей «скорой помощи». Руководство Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи собирается просить региональное правительство о финансовой помощи на закупку автомобилей «скорой».

Понедельник, 13 января 2020: Севастопольские врачи будут получать премии за выявление онкозаболеваний. Севастопольские медики, как и их коллеги в России, с 1 января могут претендовать на получение премии за выявление онкозаболеваний в процессе диспансеризации или профилактических медицинских осмотров.

Пятница, 10 января 2020: Путин назвал плачевным состояние медицины в Крыму. Президент России Владимир Путин назвал плачевным состояние медицинской отрасли в Крыму и поручил сформулировать конкретные предложения по улучшению ситуации.

Четверг, 9 января 2020: Врачи рассказали, как справиться с постновогодней депрессией. Психиатр-нарколог и член комитета Госдумы России по охране здоровья Борис Менделевич рассказал, как избежать постновогодней депрессии.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/1/17/avtomobili-krymskoi-skoroi-pomoshi-v-krymu-oborudovali-trevozhnymi-knopkami-126932/

 
 

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