Автомобили крымской «скорой помощи» в Крыму оборудовали «тревожными кнопками»

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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17 января 2020
Как сообщила пресс-служба Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации, соглашение предусматривает оборудование автомобилей скорой медицинской помощи «тревожными кнопками».
«В рамках пилотного проекта «тревожными кнопками» с GPS-передатчиками оборудованы все кареты скорой медицинской помощи Республики Крым. Отныне в случае, если медицинские работники столкнутся с противоправными действиями по отношению к себе, они смогут воспользоваться кнопкой экстренного вызова наряда вневедомственной охраны Росгвардии», - говорится в сообщении.
Тревожная сигнализация, подключенная к бортовой навигационной системе спутниковой охраны транспортных средств, в автоматическом режиме отправит вызов на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии, после чего сотрудники ведомства определят местоположение и направление движения транспортного средства. Далее к нему будет незамедлительно направлен ближайший экипаж группы задержания Росгвардии.
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«Данный проект позволит комплексно подойти к охране медицинских учреждений и обезопасить медицинских работников, на которых в последнее время в ряде регионов России участились случаи нападения», - отметил заместитель начальника крымского управления вневедомственной охраны Росгвардии подполковник полиции Виталий Крайнов.
Ранее, в мае 2018 года, сообщалось, что Росгвардия запустила в Крыму и Севастополе проект по подключению кнопок тревожной сигнализации в общественном транспорте и автомобилях скорой медицинской помощи. В сентябре в Севастополе началась установка «тревожных кнопок» в общественном транспорте. В эксперименте задействовали около 100 единиц городских транспортных средств.
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