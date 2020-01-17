Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Транспорт Крыма

Аэропорт Симферополь в прошлом году обслужил более 5 млн пассажиров

Пятница
17 января 2020
11:05

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Январь 2020
17 января 2020


Аэропорт Симферополь в 2019 году обслужил более 5 млн пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

«Аэропорт Симферополь в 2019 году обслужил 5,14 млн человек, что аналогично показателям 2018 года. Пассажиропоток крымской воздушной гавани превысил пятимиллионную отметку пятый год подряд. Всего в 2019 году в аэропорту Симферополь приняли и отправили 38 250 рейсов. Пик пассажиропотока в 2019 году зафиксирован 10 августа. Суточный трафик в этот день превысил 34 тыс человек, что стало рекордом аэропорта Симферополь за последние три года», – говорится в сообщении.

В курортном сезоне было принято и отправлено 676 чартерных рейсов, которые перевезли в Крым и обратно 195,6 тыс пассажиров. По сравнению с 2018 годом число перевезенных чартерными рейсами пассажиров выросло на 30%, что стало рекордом в новейшей истории аэропорта. В 2019 году рейсы из аэропорта Симферополь совершали 19 авиакомпаний по 56 направлениям. Рейсы в Петрозаводск, Брянск, Элисту и Саранск выполнялись впервые в новейшей истории. В пятерку самых популярных направлений полетов в прошедшем году вошли Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Новосибирск и Ростов-на-Дону.

Читайте: Рейд Севастопольской бухты будет закрыт в первой половине дня 9 января

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В разгар лыжного сезона канатную дорогу «Мисхор-Ай-Петри» закрыли до весны. Канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри» закрывается на ежегодные плановые профилактические работы.

Сегодня: В аэропорту Симферополя из-за тумана задерживаются рейсы. В Симферопольском аэропорту из-за густого тумана задерживаются прибытие и вылет семи воздушных судов.

Сегодня: В Севастополе меняют график работы пассажирского транспорта на Крещение. Весь пассажирский транспорт Севастополя (в том числе морской) 19 января будет работать в усиленном режиме, сообщают в правительстве города.

Вчера: В центре Симферополя появилась новая платная парковка. На улице Самокиша в крымской столице начала работать новая площадка для платного паркования.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/17/aeroport-simferopol-v-proshlom-godu-obsluzhil-bolee-5-mln-passazhirov-126908/

 
 

Транспорт Крыма

В разгар лыжного сезона канатную дорогу «Мисхор-Ай-Петри» закрыли до весны

В разгар лыжного сезона канатную дорогу «Мисхор-Ай-Петри» закрыли до весны

Власти Ялты заявили, что перешли к «жестким мерам» в отношении грубых водителей автобусов

Власти Ялты заявили, что перешли к «жестким мерам» в отношении грубых водителей автобусов

«Сравнила цены, пришла в ужас»: пассажирка возмутилась стоимостью билетов до Крыма

«Сравнила цены, пришла в ужас»: пассажирка возмутилась стоимостью билетов до Крыма

Некоторым категориям граждан России запретят водить такси

Некоторым категориям граждан России запретят водить такси

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Эксперты в Крыму не ждут увеличения турпотока из-за пуска поездов
СЮЖЕТ
Курортный сезон

Эксперты в Крыму не ждут увеличения турпотока из-за пуска поездов

Тренды недели

«Сравнила цены, пришла в ужас»: пассажирка возмутилась стоимостью билетов до Крыма

«Сравнила цены, пришла в ужас»: пассажирка возмутилась стоимостью билетов до Крыма

«Крым не ваш»: бизнесмен Зубков обратился к Путину

«Крым не ваш»: бизнесмен Зубков обратился к Путину

Власти Ялты заявили, что перешли к «жестким мерам» в отношении грубых водителей автобусов

Власти Ялты заявили, что перешли к «жестким мерам» в отношении грубых водителей автобусов

В Симферополе подрядчик промахнулся и установил рекламную конструкцию посреди тротуара

В Симферополе подрядчик промахнулся и установил рекламную конструкцию посреди тротуара

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.