Аэропорт Симферополь в прошлом году обслужил более 5 млн пассажиров

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Симферополь
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17 января 2020
Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
«Аэропорт Симферополь в 2019 году обслужил 5,14 млн человек, что аналогично показателям 2018 года. Пассажиропоток крымской воздушной гавани превысил пятимиллионную отметку пятый год подряд. Всего в 2019 году в аэропорту Симферополь приняли и отправили 38 250 рейсов. Пик пассажиропотока в 2019 году зафиксирован 10 августа. Суточный трафик в этот день превысил 34 тыс человек, что стало рекордом аэропорта Симферополь за последние три года», – говорится в сообщении.
В курортном сезоне было принято и отправлено 676 чартерных рейсов, которые перевезли в Крым и обратно 195,6 тыс пассажиров. По сравнению с 2018 годом число перевезенных чартерными рейсами пассажиров выросло на 30%, что стало рекордом в новейшей истории аэропорта. В 2019 году рейсы из аэропорта Симферополь совершали 19 авиакомпаний по 56 направлениям. Рейсы в Петрозаводск, Брянск, Элисту и Саранск выполнялись впервые в новейшей истории. В пятерку самых популярных направлений полетов в прошедшем году вошли Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Новосибирск и Ростов-на-Дону.
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