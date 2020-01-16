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Власть -> Коммунальное хозяйство

Ялтинским дворникам пообещали платить по 500 долларов в месяц

Четверг
16 января 2020
15:05

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Январь 2020
16 января 2020


Ялтинские власти обеспечат среднюю зарплату дворников в размере 30 тысяч рублей в месяц.

Об этом заявил глава администрации города Иван Имгрунт

«Помимо предоставления служебного жилья, выдачи форменной одежды, как повседневной, так и парадной, обеспечения дворников инвентарем, в том числе механизированными средствами уборки, мы намерены увеличить их заработную плату. В среднем она составит 30 тысяч рублей», – заявил он.

Имгрунт напомнил, что увеличение числа дворников в Ялте – прямое поручение главы Республики Крым Сергея Аксенова. При этом он обратил внимание, что повышение зарплат коснется абсолютно всех дворников – как тех, кто работает в управляющих компаниях, так и тех, кто трудится в муниципальных предприятиях сферы департамента ЖКХ.

Глава администрации также сообщил, что уже сейчас поступило около сотни заявлений от желающих быть принятыми на эту работу, причем среди претендентов есть и люди с высшим образованием.

«В настоящее время проходит конкурс, с каждым претендентом проводится беседа, а главный критерий заключается в том, что человек должен любить свой город и людей», – рассказал Имгрунт, подчеркнув, что в целом, «должна быть создана единая команда, которая будет делать наш город еще более привлекательным».

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Глава администрации Ялты добавил, что помимо уборки территории, у ялтинских дворников будут полномочия по составлению протоколов по выявленным нарушениям. Они «должны стать связующим звеном между органами местного самоуправления, жителями и гостями города».

«Это должен быть коммуникабельный человек, который профессионально подходит как к уборке территорий, так и к общению с людьми, создающий позитивное настроение у граждан», – пояснил Имгрунт и предложил всем желающим попробовать себя в профессии дворника обратиться в департамент по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Ялты.

Тэги: обещания

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