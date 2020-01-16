Воды в Крыму хватит только до конца зимы

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Водохранилища полуострова заполнены максимум на 39%.

Об этом сообщили в Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации РК .

В связи с этим в республике утверждены режимы работы водохранилищ естественного стока на 2020 год и наливных водохранилищ на январь-февраль 2020 года.

«По состоянию на 14 января 2020 года объем наполнения наливных питьевых водохранилищ восточной части Крыма составляет 28,6 миллионов кубометров или 30% от проектного объема. Водохранилища естественного стока заполнены на 39%», - сообщили в Госкомводхозе республики, уточнив, что необходимый годовой объем воды для нужд региона составляет 900 миллионов кубометров.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что водоснабжение Центрального, Западного и Северного Крыма осуществляется из подземных источников, дебет которых условно постоянен и от погоды не зависит. Проблемы существуют на ЮБК, в городском округе Симферополь, Симферопольском, Бахчисарайском, Белогорском и частично в Кировском районах, где источником питьевой воды являются реки.

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«Наполнение водохранилищ зависит напрямую от водности рек, погодных условий и осадков. По данным наблюдений за сентябрь-ноябрь 2019 года объемы притоков в водные объекты значительно меньше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года», - рассказал в Госкомводхозе.

Согласно расчетам специалистов, той воды, которая есть водохранилищах на сегодняшний день, хватит до конца отопительного сезона 2019-2020.

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