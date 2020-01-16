Власти России хотят ужесточить контроль над продажами турпутевок

Минэкономразвития РФ готовит законопроект, по которому туристические агентства и операторы, работающие в России, будут обязаны использовать систему «Электронная путевка», чтобы граждане могли самостоятельно контролировать покупку туров.

Как сообщили «Известия», планируется, что система заработает в 2021 году.

«Онлайн-мониторинг позволит оперативно проверять информацию о законности продажи путевок, а также контролировать деятельность участников туристического рынка, сообщили в министерстве. В Госдуме инициативу правительства одобряют и считают, что это поможет защитить россиян от недобросовестных продавцов, а вот представители бизнеса отнеслись к инициативе настороженно», – пишет издание.

Читайте: В Севастополе хотят сохранить хостелы и мини-гостиницы

Предполагается, что в октябре законопроект будет внесен в Госдуму.

В Минэкономразвития уверены, что нововведение поможет защитить права и интересы туристов и повысит прозрачность рынка. Инициатива предполагает самостоятельное внесение операторами данных о бронировании и оплате пакетного тура в систему. После этого каждой покупке будет присваиваться номер, по которому россияне смогут проследить бронирование отеля и покупку авиабилетов.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Крыму придумали свой вариант «закона Хованской». Проект закона «О некоторых вопросах организации деятельности малых средств размещения, расположенных в жилых помещениях на территории Республики Крым» поступил на рассмотрение в профильный комитет крымского парламента, но его дальнейшая судьба зависит от того, пройдут ли в Госдуме резонансные поправки к так называемому «закону Хованской».

Вторник, 14 января 2020 : За отдых в Крыму российская семья заплатила более двух млн рублей. Крым оказался лидером среди курортов по сумме заплаченных за отдых денег.

Понедельник, 13 января 2020 : Такая статистика: в Крыму продолжают надувать «туристический пузырь». Крымские чиновники снова заявили о росте турпотока. Пресс-служба министерства курортов и туризма РК официально отчиталась об итогах новогодних праздников.

Понедельник, 13 января 2020 : В Крыму насчитали уже две сотни тысяч туристов. По оценкам данных пассажиропотока, данных муниципальных образований туристских территорий Республики Крым о загрузке работающих средств размещения и оперативного мониторинга работающих средств размещения в период новогодних праздников 28 декабря 2019 года по 12 января 2020 года включительно в Республике Крым отдохнуло 209,7 тыс. туристов, что на 10% выше, чем за период новогодних праздников 2018-2019 гг.