Власти России хотят ужесточить контроль над продажами турпутевок

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Как сообщили «Известия», планируется, что система заработает в 2021 году.
«Онлайн-мониторинг позволит оперативно проверять информацию о законности продажи путевок, а также контролировать деятельность участников туристического рынка, сообщили в министерстве. В Госдуме инициативу правительства одобряют и считают, что это поможет защитить россиян от недобросовестных продавцов, а вот представители бизнеса отнеслись к инициативе настороженно», – пишет издание.
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Предполагается, что в октябре законопроект будет внесен в Госдуму.
В Минэкономразвития уверены, что нововведение поможет защитить права и интересы туристов и повысит прозрачность рынка. Инициатива предполагает самостоятельное внесение операторами данных о бронировании и оплате пакетного тура в систему. После этого каждой покупке будет присваиваться номер, по которому россияне смогут проследить бронирование отеля и покупку авиабилетов.
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Сегодня: В Крыму придумали свой вариант «закона Хованской». Проект закона «О некоторых вопросах организации деятельности малых средств размещения, расположенных в жилых помещениях на территории Республики Крым» поступил на рассмотрение в профильный комитет крымского парламента, но его дальнейшая судьба зависит от того, пройдут ли в Госдуме резонансные поправки к так называемому «закону Хованской».
Вторник, 14 января 2020: За отдых в Крыму российская семья заплатила более двух млн рублей. Крым оказался лидером среди курортов по сумме заплаченных за отдых денег.
Понедельник, 13 января 2020: Такая статистика: в Крыму продолжают надувать «туристический пузырь». Крымские чиновники снова заявили о росте турпотока. Пресс-служба министерства курортов и туризма РК официально отчиталась об итогах новогодних праздников.
Понедельник, 13 января 2020: В Крыму насчитали уже две сотни тысяч туристов. По оценкам данных пассажиропотока, данных муниципальных образований туристских территорий Республики Крым о загрузке работающих средств размещения и оперативного мониторинга работающих средств размещения в период новогодних праздников 28 декабря 2019 года по 12 января 2020 года включительно в Республике Крым отдохнуло 209,7 тыс. туристов, что на 10% выше, чем за период новогодних праздников 2018-2019 гг.
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