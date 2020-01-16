Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Курортный бизнес

Власти России хотят ужесточить контроль над продажами турпутевок

Четверг
16 января 2020
12:03

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Январь 2020
16 января 2020


Минэкономразвития РФ готовит законопроект, по которому туристические агентства и операторы, работающие в России, будут обязаны использовать систему «Электронная путевка», чтобы граждане могли самостоятельно контролировать покупку туров.

Как сообщили «Известия», планируется, что система заработает в 2021 году.

«Онлайн-мониторинг позволит оперативно проверять информацию о законности продажи путевок, а также контролировать деятельность участников туристического рынка, сообщили в министерстве. В Госдуме инициативу правительства одобряют и считают, что это поможет защитить россиян от недобросовестных продавцов, а вот представители бизнеса отнеслись к инициативе настороженно», – пишет издание.

Читайте: В Севастополе хотят сохранить хостелы и мини-гостиницы

Предполагается, что в октябре законопроект будет внесен в Госдуму.

В Минэкономразвития уверены, что нововведение поможет защитить права и интересы туристов и повысит прозрачность рынка. Инициатива предполагает самостоятельное внесение операторами данных о бронировании и оплате пакетного тура в систему. После этого каждой покупке будет присваиваться номер, по которому россияне смогут проследить бронирование отеля и покупку авиабилетов.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Крыму придумали свой вариант «закона Хованской». Проект закона «О некоторых вопросах организации деятельности малых средств размещения, расположенных в жилых помещениях на территории Республики Крым» поступил на рассмотрение в профильный комитет крымского парламента, но его дальнейшая судьба зависит от того, пройдут ли в Госдуме резонансные поправки к так называемому «закону Хованской».

Вторник, 14 января 2020: За отдых в Крыму российская семья заплатила более двух млн рублей. Крым оказался лидером среди курортов по сумме заплаченных за отдых денег.

Понедельник, 13 января 2020: Такая статистика: в Крыму продолжают надувать «туристический пузырь». Крымские чиновники снова заявили о росте турпотока. Пресс-служба министерства курортов и туризма РК официально отчиталась об итогах новогодних праздников.

Понедельник, 13 января 2020: В Крыму насчитали уже две сотни тысяч туристов. По оценкам данных пассажиропотока, данных муниципальных образований туристских территорий Республики Крым о загрузке работающих средств размещения и оперативного мониторинга работающих средств размещения в период новогодних праздников 28 декабря 2019 года по 12 января 2020 года включительно в Республике Крым отдохнуло 209,7 тыс. туристов, что на 10% выше, чем за период новогодних праздников 2018-2019 гг.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/16/vlasti-rossii-hotyat-uzhestochit-kontrol-nad-prodazhami-turputevok-126867/

 
 

Курортный бизнес

В Крыму придумали свой вариант «закона Хованской»

В Крыму придумали свой вариант «закона Хованской»

За отдых в Крыму российская семья заплатила более двух млн рублей

За отдых в Крыму российская семья заплатила более двух млн рублей

Такая статистика: в Крыму продолжают надувать «туристический пузырь»

Такая статистика: в Крыму продолжают надувать «туристический пузырь»

Крым стал терять популярность среди россиян

Крым стал терять популярность среди россиян

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

«Сравнила цены, пришла в ужас»: пассажирка возмутилась стоимостью билетов до Крыма

«Сравнила цены, пришла в ужас»: пассажирка возмутилась стоимостью билетов до Крыма

Власти Ялты заявили, что перешли к «жестким мерам» в отношении грубых водителей автобусов

Власти Ялты заявили, что перешли к «жестким мерам» в отношении грубых водителей автобусов

Поклонская сделала неожиданное заявление о Третьей мировой войне

Поклонская сделала неожиданное заявление о Третьей мировой войне

Путин сделал заявление о «водной» проблеме Крыма

Путин сделал заявление о «водной» проблеме Крыма

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.