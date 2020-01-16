Власти не смогли найти подрядчика строительства берегоукрепительных сооружений в Симеизе

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Ялта
Новости за:
2020
Январь 2020
16 января 2020
Соответствующая информация опубликована на портале государственных закупок.
«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки», – сказано в материалах закупки.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 185,4 млн рублей. Проект предусматривает демонтаж находящихся в аварийном состоянии недостроенных волноотбойных стен, возведение подпорно-волноотбойной стены, строительство буны и надводного проницаемого волнолома, а также устройство галечного пляжа, способствующего защите конструкций от волнового воздействия. В дальнейшем галечный пляж планируется сделать местом отдыха.
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Выполнение работ предусмотрено федеральной целевой программой развития Крыма. В документации указано, что работы на объекте должны быть завершены к апрелю 2022 года.
Проект строительства берегоукрепительных сооружений в поселке Симеиз был направлен на доработку в конце 2017 года. Проект был одобрен Главгосэкспертизой России в конце августа 2019 года.
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