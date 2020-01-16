Власти Крыма простили частным компаниям миллионные долги за газ

Многомиллионные долги частных компаний за газ, полученный от госпредприятия «Крымгазсети», списало правительство Республики Крым.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале исполнительной власти региона.

В документе сказано, что правительство Крыма списывает задолженность, «образовавшуюся по объективным причинам и не реальную к возмещению», в сумме 240 миллионов рублей — за газ, который частным, муниципальным и государственным организациям поставило государственное предприятие «Крымгазсети». Задолженность образовалась в 2015-2019 годах.

Правительство Крыма простило 151,4 миллиона рублей компании «Титановые инвестиции», которая имеет химический завод в Армянске и которая в СМИ связана с именем украинского олигарха Дмитрия Фирташа; простило 6,84 миллиона фирме «Объединение Транс-Континенталь+», которую через государственную «Крымскую газету» обвиняли в мошенничестве и незаконной деятельности; списало 2,47 миллиона акционерному обществу «Симферопольский машиностроительный завод «Прогресс».

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Также прощен долг общества с ограниченной ответственностью «Сервисная компания «Комфорт», которая принадлежит Марии Большаковой — согласно ЕГРЮЛ РФ и системе Rusprofile, доверенному лицу спикера парламента Крыма Владимира Константинова. «Сервисной компании «Комфорт» списали 5,59 миллиона рублей. Фирме «КРЭЧ-15», совладельцем которой является скандально известный феодосийский застройщик Роман Лукичев, списали задолженность в размере 3,22 миллиона рублей.

В списке должников, которых правительство Республики Крым осчастливило прощением долгов, есть также другие частные конторы, муниципальные и государственные предприятия, администрация Феодосии. Сумма их долгов — 70 миллионов рублей.

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