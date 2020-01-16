В Ялте зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха

Использованы материалы: Новости Крыма, Новый день
Регионы Крыма: Ялта
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Январь 2020
16 января 2020
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В ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в декабре концентрация диоксида азота в городе превышала предельно-допустимую концентрацию в 2 раза.
Напомним, диоксид азота – ядовитый газ, образующийся в результате сгорания автомобильного топлива, деятельности ТЭЦ и промышленных предприятий. На начальном этапе воздействия диоксид азота нарушает работу верхних дыхательных путей, а впоследствии способен вызвать бронхит, воспаление или отек легких. Наиболее опасен для людей, страдающих бронхиальной астмой и другими легочными заболеваниями – это как раз тот контингент отдыхающих, приезжающих в Ялту на лечение.
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Повышенный уровень загрязнения атмосферы фиксировался так же в Армянске – содержание хлористого водорода в 3 раза превышало ПДК, были увеличены концентрации диоксида азота и фтористого водорода. В Красноперекопске концентрация хлористого водорода превышала ПДК в 4 раза.
В Севастополе воздух был загрязнен взвешенными веществами.
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Вчера: В Крыму создадут систему мониторинга состояния окружающей среды. На полуострове будут отслеживать общее состояние окружающей среды и работать над сокращением количества бытовых отходов.
Вторник, 14 января 2020: Власти Крыма заявили, что остановили карьер под Судаком. Разработка карьера в Судаке по разведке и добыче магматических пород временно приостановлена до проведения детального анализа ситуации и общественных слушаний.
Вторник, 14 января 2020: Министр экологии направил комиссию к месту предполагаемого карьера в Судаке. Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадий Нараев отправил комиссию на место предполагаемого карьера на участке Чокаташский (Судак), а лицензиату, который проводит обустройство дороги к месторождению, приостановили действие лесных деклараций.
Пятница, 10 января 2020: В Крыму заговорили об увеличении популяции мышей и хомяков. По данным ученых, наступление весны может спровоцировать рост популяции мышевидных грызунов (мышей и хомяков), что в свою очередь может негативно сказаться на посевах с/х культур в Крыму.
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