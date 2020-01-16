В Ялте пообещали провести Международный Бал дворников

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Ялта
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Январь 2020
16 января 2020
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Об этом сообщил глава администрации курортной столицы Крыма Иван Имгрунт.
— Крым с помощью «народной дипломатии» обретает все большее признание многих стран, руководители которых в рамках официальной дипломатии не хотят с нами общаться. И в рамках «народной дипломатии» мы пригласим дворников из бывших союзных республик, а также из стран Западной Европы – Австрии, Германии, Турции, Греции, — отметил Иван Имгрунт и добавил, что приглашения также будут разосланы в зарубежные города-побратимы Ялты, в частности в Баден-Баден и Ниццу.
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Глава администрации также напомнил, что при подготовке мероприятия изучен опыт знаменитых Венских балов, которых более 40, из них было выбрано два – Бал Охотников и Бал дворников.
— Это будет традиционное торжество, с симфоническим оркестром, фуршетом, мужчины будут одеты в парадную форму дворников, а женщины, как и положено, в традиционные бальные белые платья, — уточнил Имгрунт.
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