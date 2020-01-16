Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Странности -> Коммунальное хозяйство

В Ялте пообещали провести Международный Бал дворников

Четверг
16 января 2020
19:01

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Январь 2020
16 января 2020


В Ялте пообещали провести Международный Бал дворников

© Новости Крыма

На I «Международный Бал дворников», который пройдет в Ялте, пригласят гостей из городов-побратимов и стран ближнего зарубежья.

Об этом сообщил глава администрации курортной столицы Крыма Иван Имгрунт.

— Крым с помощью «народной дипломатии» обретает все большее признание многих стран, руководители которых в рамках официальной дипломатии не хотят с нами общаться. И в рамках «народной дипломатии» мы пригласим дворников из бывших союзных республик, а также из стран Западной Европы – Австрии, Германии, Турции, Греции, — отметил Иван Имгрунт и добавил, что приглашения также будут разосланы в зарубежные города-побратимы Ялты, в частности в Баден-Баден и Ниццу.

Читайте: В Севастополе новогодними елками будут удобрять парки и скверы

Глава администрации также напомнил, что при подготовке мероприятия изучен опыт знаменитых Венских балов, которых более 40, из них было выбрано два – Бал Охотников и Бал дворников.

— Это будет традиционное торжество, с симфоническим оркестром, фуршетом, мужчины будут одеты в парадную форму дворников, а женщины, как и положено, в традиционные бальные белые платья, — уточнил Имгрунт. 

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Власти не смогли найти подрядчика строительства берегоукрепительных сооружений в Симеизе. Власти не смогли найти подрядчика строительства берегоукрепительных сооружений в Симеизе за 185,4 млн рублей.

Сегодня: Ялтинским дворникам пообещали платить по 500 долларов в месяц. Ялтинские власти обеспечат среднюю зарплату дворников в размере 30 тысяч рублей в месяц.

Сегодня: В Крыму хотят установить таксофоны для бесплатных звонков по всей России. Универсальные услуги связи будут реализованы в Крыму в ближайшие годы.

Сегодня: В Симферополе хотят переименовать 11 улиц. В администрации Симферополя обсуждают вопрос переименования улиц в микрорайоне Луговое 2.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/16/v-yalte-poobeshali-provesti-mezhdunarodnyi-bal-dvornikov-126906/

 
 

Коммунальное хозяйство

В Ялте пообещали провести Международный Бал дворников

В Ялте пообещали провести Международный Бал дворников

Воды в Крыму хватит только до конца зимы

Воды в Крыму хватит только до конца зимы

Севастопольцев снова топят лужами фекалий

Севастопольцев снова топят лужами фекалий

В Симферополе подрядчик промахнулся и установил рекламную конструкцию посреди тротуара

В Симферополе подрядчик промахнулся и установил рекламную конструкцию посреди тротуара

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

«Сравнила цены, пришла в ужас»: пассажирка возмутилась стоимостью билетов до Крыма

«Сравнила цены, пришла в ужас»: пассажирка возмутилась стоимостью билетов до Крыма

Власти Ялты заявили, что перешли к «жестким мерам» в отношении грубых водителей автобусов

Власти Ялты заявили, что перешли к «жестким мерам» в отношении грубых водителей автобусов

«Крым не ваш»: бизнесмен Зубков обратился к Путину

«Крым не ваш»: бизнесмен Зубков обратился к Путину

Поклонская сделала неожиданное заявление о Третьей мировой войне

Поклонская сделала неожиданное заявление о Третьей мировой войне

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.