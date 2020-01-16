В центре Симферополя появилась новая платная парковка

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Симферополь
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Январь 2020
16 января 2020
Об этом сообщила начальник управления транспорта и связи администрации города Симферополя Анастасия Волкова.
— С целью упорядочивания дорожного движения в оживленной центральной части города, администрацией было принято решение — организовать на улицах Самокиша и Севастопольской платную парковку, — сказала Анастасия Волкова. — Парковочная площадка рассчитана на 56 мест для платного паркования, 6 мест отведены для парковки автотранспортных средств лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, она отметила, что благодаря введению в Симферополе новых парковочных плоскостей центральная часть крымской столицы станет более свободной для движения автомобильного потока, уменьшиться количество транспортных заторов.
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— Парковка осуществляет свою деятельность на основании постановления администрации крымской столицы и находится на содержании МУП «Гор Транс Сервис». Она работает ежедневно с 7:00 до 19:00, оплата производится согласно установленному единому тарифу: за 1 час использования одного парковочного места — 50 рублей, — добавила Анастасия Волкова.
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