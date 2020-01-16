В Симферополе объявили сбор новогодних елок на переработку

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Симферополь
Новости за:
2020
Январь 2020
16 января 2020
По ее информации, сбор деревьев будет проводиться 26 января с 11:00 до 15:00 (поместному времени) по двадцати пяти адресам: ул. 60 лет Октября, 18 (возле магазина «ПУД»); ул. Беспалова (Генерала Родионова, 1) (возле ресторана «Айше»); парк Шевченко (напротив ул. Войкова, 6); ул. Лермонтова (возле гипермаркета «Яблоко»); пр. Победы, 52 (недалеко от кинотеатра «Звезда»); ул. Киевская, 137 (остановка за Московским кольцом); ул. Киевская,133; ул. Киевская, 115 (возле ДКП); ул. Киевская, 98; ул. Киевская, 5 (Автовокзал); ул. Бела Куна, 19; ул. Дмитрия Ульянова, 4 (перед рынком); ул. Спера, 8; ул. Фрунзе, 17; ул. Тургенева, 52; пр. Кирова, 51/52 (Дворец Пионеров); пр. Кирова, 39; ГРЭС, Кржижановского, 24 (бывший кинотеатр «Искра», центральный вход); ул. Кечкеметская, 198; ул. Гагарина, 2А (возле кинотеатра «Космос»); парк Тренева; ул. Ефремова, 26; ул. Героев Сталинграда, 3А (возле магазина «Яблоко»); ул. Киевская, 177 (возле гимназии); ул. Балаклавская, 69 (возле магазина «ПУД»).
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«Собранные деревья направят в питомник ботанического сада КФУ им. Вернадского, где ели переработают в мульчу, для дальнейшего использования в качестве экоудобрений, средств для растопки печей, корма и подстилки для животных», – говорится в сообщении администрации Симферополя.
Также в Севастополе временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев поручил сформировать бригады по сбору и утилизации новогодних елок, которые будут использовать после переработки в качестве удобрения.
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Вчера: В Симферополе подрядчик промахнулся и установил рекламную конструкцию посреди тротуара. В районе дома №79 по улице Киевской согласно схеме размещения рекламных конструкций должны были установить ситилайт на газоне у тротура.
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