В Симферополе хотят переименовать 11 улиц

В администрации Симферополя обсуждают вопрос переименования улиц в микрорайоне Луговое 2.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно информации, улицам хотят присвоить крымскотатарские названия.

«Поступило обращение граждан с просьбой о переименовании 11 улиц в микрорайоне Луговое2. Инициативная группа местных жителей выступает с предложением изменить русские названия на крымскотатарские», – рассказал замглавы администрации Александр Макарь.

Читайте: В Ялте обещают потратить очень много денег на благоустройство города

По его словам, инициаторам переименования необходимо собрать подписи жителей по каждой из 11 улиц конкретно, подготовить расширенное обоснование, почему предлагается присвоить то или иное крымскотатарское название.

«Как только данные документы будут предоставлены, комиссия повторно рассмотрит данное обращение», – сказал Макарь.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Ялтинским дворникам пообещали платить по 500 долларов в месяц. Ялтинские власти обеспечат среднюю зарплату дворников в размере 30 тысяч рублей в месяц.

Сегодня : В Крыму хотят установить таксофоны для бесплатных звонков по всей России. Универсальные услуги связи будут реализованы в Крыму в ближайшие годы.

Сегодня : Воды в Крыму хватит только до конца зимы. Водохранилища полуострова заполнены максимум на 39%.

Сегодня : В Симферополе объявили сбор новогодних елок на переработку. В рамках экологической акции в Симферополе собираются организовать точки для сбора новогодних елей и сосен, сообщила начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Эльвира Евтухова.