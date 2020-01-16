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Власть -> Коммунальное хозяйство

В Симферополе хотят переименовать 11 улиц

Четверг
16 января 2020
12:54

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Январь 2020
16 января 2020


В администрации Симферополя обсуждают вопрос переименования улиц в микрорайоне Луговое 2.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно информации, улицам хотят присвоить крымскотатарские названия.

«Поступило обращение граждан с просьбой о переименовании 11 улиц в микрорайоне Луговое2. Инициативная группа местных жителей выступает с предложением изменить русские названия на крымскотатарские», – рассказал замглавы администрации Александр Макарь.

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По его словам, инициаторам переименования необходимо собрать подписи жителей по каждой из 11 улиц конкретно, подготовить расширенное обоснование, почему предлагается присвоить то или иное крымскотатарское название.

«Как только данные документы будут предоставлены, комиссия повторно рассмотрит данное обращение», – сказал Макарь.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/1/16/v-simferopole-hotyat-pereimenovat-11-ulits-126882/

 
 

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