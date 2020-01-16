В севастопольском «доме с привидениями» разместятся психологи МЧС

В доме на улице Суворова,16, известном севастопольцам как «дом с привидениями», планируют провести реконструкцию для дальнейшего использования здания региональным управлением МЧС.

Об этом сообщил департамент имущественных и земельным отношений города.

«В отношении указанного здания <…> утвержден План реализации основных мероприятий по совершенствованию психологической службы МЧС России до 2022 года, согласно которому планируется реконструкция здания для использования федеральным казенным учреждением „Центр экстренной психологической помощи Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий«», — говорится в ответе ведомства на письмо депутата законодательного собрания города Вячеслава Горелова, поднявшего вопрос о сохранении исторического здания.

Также сообщается, что указанное здание в августе 2018 года было передано из городской в федеральную собственность и было закреплено на праве оперативного управления за ФГКУ «Специализированный отряд ГУ МЧС России городу Севастополю».

Дом на улице Суворова, 16, был построен в 1870-х годах и принадлежал городскому голове Михаилу Кази. В начале XX века в бывшем особняке Кази проживал вице-адмирал Иван Осипович Дефабр — герой 5-го бастиона, державший оборону на Корабельной стороне в 1855 году. После революции 1917 года в стенах здания располагался минно-торпедный отдел Черноморского флота. В период оккупации 1942–1944 гг. здесь предположительно находился отдел полевой жандармерии во главе с обер-лейтенантом военной полиции Эрнстом Шреве, которого потом судили в Севастополе (этот процесс известен как «Севастопольский Нюрнберг»).

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Однако, несмотря на богатую историю и внешний колорит, здание не является объектом культурного наследия и не находилось под охраной ни до, ни после 2014 года. Сейчас дом, пребывающий в удручающем состоянии, стал излюбленным местом бездомных и наркоманов.

Вопросом внесения здания в перечень выявленных объектов культурного наследия обещал заняться председатель научно-методического совета при Севнаследии Юрий Падалка. Также предлагалось открыть там выставочный зал или музей севастопольских губернаторов.

Открытыми остаются вопросы, когда и как будет реконструировано здание и будет ли при этом ориентир на его исторический облик.

Согласно порталу государственных закупок, соответствующий конкурс еще не объявлен — журналисты адресуют эти вопросы МЧС.

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