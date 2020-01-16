В Севастополе водитель сбил ребенка и скрылся

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Регионы Крыма: Севастополь
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Январь 2020
16 января 2020
О факте ДТП сообщили пользователи группы «Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП» в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, авария случилась около двух часов дня. Автомобиль сбил ребенка, после чего тот упал на проезжую часть, а водитель покинул место происшествия.
В пресс-службе севастопольского МВД подтвердили факт ДТП, уточнив, что автомобиль лишь зацепил ребенка, в результате чего он получил ушиб руки. Сейчас по данному факту проводится проверка.
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Правоохранителям предстоит выяснить, по какой причине водитель скрылся с места ДТП: возможно, он просто не заметил, как задел пешехода, или покинул место происшествия намеренно, отмечают очевидцы происшествия.
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