В Севастополе мужчина дважды пытался украсть шампанское и предметы женской гигиены

С шампанским и предметами женской гигиены задержали севастопольские росгвардейцы мужчину в одном из супермаркетов города вечером 14 января после вызова тревожной кнопкой.

Прибыв на место, росгвардейцы заметили, как человек средних лет спешно пытается покинуть торговый зал. Выяснилось, что в краже он подозревается обоснованно. Под видом покупателя он уложил товар в корзинку, походил несколько кругов по торговому залу, но выйти решил не через кассовую зону, а через входную калитку в торговый зал. В корзине у злоумышленника находилось несколько бутылок шампанского и предметы женской гигиены.

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Записи камер видеонаблюдения показали, что утром того же дня в этом же супермаркете мужчина уже пытался таким способом похитить товар, однако его планам помешали бдительные пенсионерки.

Выяснилось, что злоумышленник 1973 года рождения приехал в Севастополь из другого региона несколько недель назад.

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