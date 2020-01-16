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Происшествия -> Криминал

В Севастополе мужчина дважды пытался украсть шампанское и предметы женской гигиены

Четверг
16 января 2020
09:16

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Январь 2020
16 января 2020


С шампанским и предметами женской гигиены задержали севастопольские росгвардейцы мужчину в одном из супермаркетов города вечером 14 января после вызова тревожной кнопкой.

Прибыв на место, росгвардейцы заметили, как человек средних лет спешно пытается покинуть торговый зал. Выяснилось, что в краже он подозревается обоснованно. Под видом покупателя он уложил товар в корзинку, походил несколько кругов по торговому залу, но выйти решил не через кассовую зону, а через входную калитку в торговый зал. В корзине у злоумышленника находилось несколько бутылок шампанского и предметы женской гигиены.

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Записи камер видеонаблюдения показали, что утром того же дня в этом же супермаркете мужчина уже пытался таким способом похитить товар, однако его планам помешали бдительные пенсионерки.

Выяснилось, что злоумышленник 1973 года рождения приехал в Севастополь из другого региона несколько недель назад.

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Вчера: Житель Симферополя, сдав посуточно жилье, лишился бытовой техники. В отдел полиции Симферополя обратился 59-летний местный житель с заявлением о том, что сдал девушке жилье на сутки, после чего обнаружил отсутствие телевизора и микроволновки.

Вторник, 14 января 2020: В поезде в Крыму турист из Воронежа изрезал ножом парня с девушкой. 61-летний мужчина из Воронежской области в плацкартном вагоне напал с ножом на парня из Астраханской области и жительницу Евпатории.

Понедельник, 13 января 2020: В Ялте задержали двух мужчин, подозреваемых в кражах из супермаркетов. Сразу из двух супермаркетов ЮБК, в городах Алупка и Ялта, совершены кражи товаров, сообщает Пресс-служба ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Крым.

Воскресенье, 12 января 2020: В Крыму двое подростков избили и ограбили мужчину. В Ялте двое несовершеннолетних избили и ограбили 34-летнего мужчину, сообщает пресс-служба МВД по РК.

 

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