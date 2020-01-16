В Крыму уничтожили восемь бомб времен войны

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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16 января 2020
Сообщается, что боеприпасы нашли в пяти километрах от села Курортное. Выяснилось, что найденные предметы являются осколочными авиабомбами времен ВОВ, а именно авиационная бомба весом 20 кг, шесть бомб весом 10 кг и одна - весом 2,5 кг.
Взрывоопасные предметы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне.
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Ранее на одной из центральных улиц Севастополя сотрудники МЧС ликвидировали 250-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой Войны.
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Сегодня: ФСБ задержала троих крымчан с шестью килограммами марихуаны. Сотрудники ФСБ совместно с транспортными полицейскими и таможенниками задержали троих жителей Евпатории, подозреваемых в выращивании и сбыте марихуаны в крупных размерах.
Сегодня: В севастопольском «доме с привидениями» разместятся психологи МЧС. В доме на улице Суворова,16, известном севастопольцам как «дом с привидениями», планируют провести реконструкцию для дальнейшего использования здания региональным управлением МЧС.
Сегодня: Командира севастопольского «Беркута» будут заочно судить в Украине. Командира Севастопольской роты спецподразделения ОМОН «Беркут» будут заочно судить в Украине за госизмену.
Вчера: В Киеве будут судить «единороса» из Севастополя. Обвинительный акт в отношении члена партии «Единая Россия» и организации «Автоканал Севастополя» Игоря Кучерявого рассмотрит Днепровский районный суд Киева.
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