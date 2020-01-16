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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

В Крыму уничтожили восемь бомб времен войны

Четверг
16 января 2020
15:31

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Ленино

Новости за:
2020
Январь 2020
16 января 2020


В Ленинском районе обнаружили восемь авиационных бомб времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Сообщается, что боеприпасы нашли в пяти километрах от села Курортное. Выяснилось, что найденные предметы являются осколочными авиабомбами времен ВОВ, а именно авиационная бомба весом 20 кг, шесть бомб весом 10 кг и одна - весом 2,5 кг.

Взрывоопасные предметы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне.

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Ранее на одной из центральных улиц Севастополя сотрудники МЧС ликвидировали 250-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой Войны.

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