В Крыму пьяный пенсионер поджигал мусорные баки

В Красноперекопске полиция задержала мужчину, который намерено поджигал мусорные баки, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По информации ведомства, в местный отдел полиции обратились жители Красноперекопска и сообщили, что на улице Калинина и Таврическая горят мусорные баки. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также сотрудники МЧС.

Полицейские вычислили и задержали мужчину, подозреваемого в преступлении. Им оказался 70-летний местный житель. В полиции мужчина объяснил, что поджигал мусорные баки в состоянии алкогольного опьянения.

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Ущерб, причиненный жилищной, организации составил более 40 тысяч рублей.

Возбуждено уголовно дело по статье «умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества совершенное путем поджога».

Санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

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