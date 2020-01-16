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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Крыму пьяный пенсионер поджигал мусорные баки

Четверг
16 января 2020
07:24

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Красноперекопск

Новости за:
2020
Январь 2020
16 января 2020


В Красноперекопске полиция задержала мужчину, который намерено поджигал мусорные баки, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По информации ведомства, в местный отдел полиции обратились жители Красноперекопска и сообщили, что на улице Калинина и Таврическая горят мусорные баки. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также сотрудники МЧС.

Полицейские вычислили и задержали мужчину, подозреваемого в преступлении. Им оказался 70-летний местный житель. В полиции мужчина объяснил, что поджигал мусорные баки в состоянии алкогольного опьянения.

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Ущерб, причиненный жилищной, организации составил более 40 тысяч рублей.

Возбуждено уголовно дело по статье «умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества совершенное путем поджога».

Санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/1/16/v-krymu-pyanyi-pensioner-podzhigal-musornye-baki-126877/

 
 

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