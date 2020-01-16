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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Крыму пьяный мужчина «заминировал» вокзал после ссоры с женой

Четверг
16 января 2020
09:47

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Январь 2020
16 января 2020


Сотрудники крымской полиции расследуют уголовное дело в отношении жителя Симферополя, подозреваемого в ложном сообщении об угрозе безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

Как уточнили в ведомстве, в конце декабря неизвестный мужчина позвонил в полицию и сообщил об угрозе безопасности граждан на одном из вокзалов крымской столицы. Однако прибывшие на место специалисты не обнаружили опасных предметов.При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 35-летнего местного жителя.

«В ходе проведения медицинского освидетельствования было установлено, что гражданин находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. В содеянном он признался полицейским, пояснив, что в этот вечер поссорился с супругой, после чего употребил спиртные напитки. Находясь под воздействием алкоголя, гражданин и осуществил ложное сообщение об угрозе безопасности», – говорится в сообщении.

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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее аналогичная ситуация произошла в Ленинском районе Крыма. Тогда пьяный мужчина также сообщил о ложном минировании одного из транспортных объектов. Мужчина написал явку с повинной, однако объяснить свой поступок не смог.

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