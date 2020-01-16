В Крыму пьяный мужчина «заминировал» вокзал после ссоры с женой

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Симферополь
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16 января 2020
Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.
Как уточнили в ведомстве, в конце декабря неизвестный мужчина позвонил в полицию и сообщил об угрозе безопасности граждан на одном из вокзалов крымской столицы. Однако прибывшие на место специалисты не обнаружили опасных предметов.При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 35-летнего местного жителя.
«В ходе проведения медицинского освидетельствования было установлено, что гражданин находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. В содеянном он признался полицейским, пояснив, что в этот вечер поссорился с супругой, после чего употребил спиртные напитки. Находясь под воздействием алкоголя, гражданин и осуществил ложное сообщение об угрозе безопасности», – говорится в сообщении.
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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Ранее аналогичная ситуация произошла в Ленинском районе Крыма. Тогда пьяный мужчина также сообщил о ложном минировании одного из транспортных объектов. Мужчина написал явку с повинной, однако объяснить свой поступок не смог.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Крыму пьяный пенсионер поджигал мусорные баки. В Красноперекопске полиция задержала мужчину, который намерено поджигал мусорные баки, сообщает пресс-служба МВД по РК.
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Вчера: На трассе Симферополь - Ялта из-за гололеда перевернулась иномарка. В районе Ялты из-за гололеда водитель иномарки не справился с управлением, из-за чего автомобиль перевернулся, сообщает пресс-служба МЧС РК.
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