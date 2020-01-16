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Власть -> Курортный бизнес

В Крыму придумали свой вариант «закона Хованской»

Четверг
16 января 2020
11:36

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

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Январь 2020
16 января 2020


В Крыму придумали свой вариант «закона Хованской»

© Pixabay

Проект закона «О некоторых вопросах организации деятельности малых средств размещения, расположенных в жилых помещениях на территории Республики Крым» поступил на рассмотрение в профильный комитет крымского парламента, но его дальнейшая судьба зависит от того, пройдут ли в Госдуме резонансные поправки к так называемому «закону Хованской».

Об этом сообщил председатель комитета Государственного совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

«В комитет поступил проект, разработанный региональным министерством курортов и туризма и профессиональным сообществом для развития малых средств размещения. Если мы отобьемся от поправок к «закону Хованской», то этот закон будет нормально существовать и работать в плюс, – пояснил он. – Но надо понимать, что федеральное законодательство сильнее регионального».

Новые поправки к так называемому «закону Хованской» – федеральному закону «Об основах туристкой деятельности» предполагают исключение объектов жилого фонда из понятия «средство размещения».

Читайте: Парламент Крыма решил выступить против российского закона о туризме

В министерстве курортов и туризма Республики Крым подсчитали, что предлагаемые изменения в федеральном законодательстве могут обернуться для Крыма потерей полумиллиарда рублей налоговых отчислений и 15 тыс рабочих мест. Глава Республики Крым Сергей Аксенов и депутаты Государственного совета РК направили обращения к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой отклонить поправки.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вторник, 14 января 2020: За отдых в Крыму российская семья заплатила более двух млн рублей. Крым оказался лидером среди курортов по сумме заплаченных за отдых денег.

Понедельник, 13 января 2020: Такая статистика: в Крыму продолжают надувать «туристический пузырь». Крымские чиновники снова заявили о росте турпотока. Пресс-служба министерства курортов и туризма РК официально отчиталась об итогах новогодних праздников.

Понедельник, 13 января 2020: В Крыму насчитали уже две сотни тысяч туристов. По оценкам данных пассажиропотока, данных муниципальных образований туристских территорий Республики Крым о загрузке работающих средств размещения и оперативного мониторинга работающих средств размещения в период новогодних праздников 28 декабря 2019 года по 12 января 2020 года включительно в Республике Крым отдохнуло 209,7 тыс. туристов, что на 10% выше, чем за период новогодних праздников 2018-2019 гг.

Среда, 8 января 2020: Щелкино вошел в ТОП-5 курортов Азовского моря. Стали известны самые популярные курорты, расположенные на побережье Азовского моря, для отдыха летом наступившего 2020 года.

 

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