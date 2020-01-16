В Крыму придумали свой вариант «закона Хованской»

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Проект закона «О некоторых вопросах организации деятельности малых средств размещения, расположенных в жилых помещениях на территории Республики Крым» поступил на рассмотрение в профильный комитет крымского парламента, но его дальнейшая судьба зависит от того, пройдут ли в Госдуме резонансные поправки к так называемому «закону Хованской».

Об этом сообщил председатель комитета Государственного совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

«В комитет поступил проект, разработанный региональным министерством курортов и туризма и профессиональным сообществом для развития малых средств размещения. Если мы отобьемся от поправок к «закону Хованской», то этот закон будет нормально существовать и работать в плюс, – пояснил он. – Но надо понимать, что федеральное законодательство сильнее регионального».

Новые поправки к так называемому «закону Хованской» – федеральному закону «Об основах туристкой деятельности» предполагают исключение объектов жилого фонда из понятия «средство размещения».

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В министерстве курортов и туризма Республики Крым подсчитали, что предлагаемые изменения в федеральном законодательстве могут обернуться для Крыма потерей полумиллиарда рублей налоговых отчислений и 15 тыс рабочих мест. Глава Республики Крым Сергей Аксенов и депутаты Государственного совета РК направили обращения к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой отклонить поправки.

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