Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Власть по-крымски

В Крыму назначили «нового» министра юстиции

Четверг
16 января 2020
11:03

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Январь 2020
16 января 2020


Глава Крыма Сергей Аксенов назначил на должность министра юстиции республики прежнего главу ведомства Олега Шаповалова.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства Крыма. 

«Назначить Шаповалова Олега Георгиевича на государственную должность Республики Крым – министра юстиции Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», – говорится в указе.

Читайте: Аксенов хочет перевести крымских чиновников на круглосуточную работу

В среду, 15 января Олег Шаповалов был отправлен в отставку в связи с истечением срока полномочий. На посту главы министерства юстиции республики он находится с июля 2014 года. 

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Кадыров временно покинул пост из-за «нетрудоспособности». Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять свои функции из-за нетрудоспособности в связи с чем на его должность назначен исполняющий обязанности главы региона Муслим Хучиев.

Вчера: Путин назвал замену Медведеву на посту премьера. Президент России Владимир Путин выдвинул кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность председателя Правительства РФ.

Вчера: В Крыму отправили в отставку министра, победившего в конкурсе «Твое правительство». Министра юстиции Крыма отправили в отставку.

Вчера: Правительство Российской Федерации подало в отставку в полном составе. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/16/v-krymu-naznachili-novogo-ministra-justitsii-126901/

 
 

Власть по-крымски

Аксенов останется во главе Крыма, несмотря на критику Путина

Аксенов останется во главе Крыма, несмотря на критику Путина

Генерал ВСУ рассказал, как в 2014 году Крым мог остаться украинским

Генерал ВСУ рассказал, как в 2014 году Крым мог остаться украинским

В Херсонской области намерены строить «жилой городок» для крымчан

В Херсонской области намерены строить «жилой городок» для крымчан

Российский депутат думает, что на Крымском мосту перед приездом Путина готовили теракт

Российский депутат думает, что на Крымском мосту перед приездом Путина готовили теракт

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Эксперты в Крыму не ждут увеличения турпотока из-за пуска поездов
СЮЖЕТ
Курортный сезон

Эксперты в Крыму не ждут увеличения турпотока из-за пуска поездов

Тренды недели

«Сравнила цены, пришла в ужас»: пассажирка возмутилась стоимостью билетов до Крыма

«Сравнила цены, пришла в ужас»: пассажирка возмутилась стоимостью билетов до Крыма

Власти Ялты заявили, что перешли к «жестким мерам» в отношении грубых водителей автобусов

Власти Ялты заявили, что перешли к «жестким мерам» в отношении грубых водителей автобусов

Поклонская сделала неожиданное заявление о Третьей мировой войне

Поклонская сделала неожиданное заявление о Третьей мировой войне

Путин сделал заявление о «водной» проблеме Крыма

Путин сделал заявление о «водной» проблеме Крыма

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.