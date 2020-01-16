В Крыму назначили «нового» министра юстиции

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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16 января 2020
Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства Крыма.
«Назначить Шаповалова Олега Георгиевича на государственную должность Республики Крым – министра юстиции Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», – говорится в указе.
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В среду, 15 января Олег Шаповалов был отправлен в отставку в связи с истечением срока полномочий. На посту главы министерства юстиции республики он находится с июля 2014 года.
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