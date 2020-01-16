В Крыму назначили «нового» министра юстиции

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил на должность министра юстиции республики прежнего главу ведомства Олега Шаповалова.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства Крыма.

«Назначить Шаповалова Олега Георгиевича на государственную должность Республики Крым – министра юстиции Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», – говорится в указе.

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В среду, 15 января Олег Шаповалов был отправлен в отставку в связи с истечением срока полномочий. На посту главы министерства юстиции республики он находится с июля 2014 года.

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