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Власть -> Коммунальное хозяйство

В Крыму хотят установить таксофоны для бесплатных звонков по всей России

Четверг
16 января 2020
13:34

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Январь 2020
16 января 2020


Универсальные услуги связи будут реализованы в Крыму в ближайшие годы.

Об этом рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Иванов.

«Недавно Госдума приняла в первом чтении законопроект о кардинальном реформировании универсальной услуги связи. Одним из пунктов этого законопроекта является устранение безобразной ситуации, когда операторы Крыма, точно так же, как и все операторы страны, 1,2% от своего дохода от услуг связи сдавали в фонд универсального обслуживания, а универсальной услуги на территории Крыма не было. По всей России универсальная услуга реализуется уже с 2004 года, а здесь, к сожалению, ее нет. Мы выделим все необходимые средства из этого фонда, чтобы максимально быстро это неравноправие устранить», – сообщил Иванов.

В частности, к универсальным услугам связи относится проект по строительству сети таксофонов с бесплатной фиксированной связью в часовой шаговой доступности от любого жителя Крыма. «Это значит, что вы можете подойти к таксофону, набрать номер фиксированной связи хоть на Камчатке, на Сахалине или в Калининграде и бесплатно безлимитно говорить. Это существует по всей России, в Крыму этого нет», – пояснил Иванов.

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Кроме этого, предполагается, что будет снижен порог установки бесплатной точки доступа Wi-Fi со скоростью доступа не менее 10 мегабит в секунду. Сейчас они устанавливаются в населенных пунктах с населением не менее 250 человек, а планируется устанавливать их в поселениях, в которых от 100 жителей. Также предполагается установка средств оповещения о чрезвычайных ситуациях. Они могут быть установлены по ходатайству главы региона и по согласованию с МЧС.

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