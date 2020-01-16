В Крыму хотят установить таксофоны для бесплатных звонков по всей России

Универсальные услуги связи будут реализованы в Крыму в ближайшие годы.

Об этом рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Иванов.

«Недавно Госдума приняла в первом чтении законопроект о кардинальном реформировании универсальной услуги связи. Одним из пунктов этого законопроекта является устранение безобразной ситуации, когда операторы Крыма, точно так же, как и все операторы страны, 1,2% от своего дохода от услуг связи сдавали в фонд универсального обслуживания, а универсальной услуги на территории Крыма не было. По всей России универсальная услуга реализуется уже с 2004 года, а здесь, к сожалению, ее нет. Мы выделим все необходимые средства из этого фонда, чтобы максимально быстро это неравноправие устранить», – сообщил Иванов.

В частности, к универсальным услугам связи относится проект по строительству сети таксофонов с бесплатной фиксированной связью в часовой шаговой доступности от любого жителя Крыма. «Это значит, что вы можете подойти к таксофону, набрать номер фиксированной связи хоть на Камчатке, на Сахалине или в Калининграде и бесплатно безлимитно говорить. Это существует по всей России, в Крыму этого нет», – пояснил Иванов.

Читайте: Власти Симферополя ответили, когда отремонтируют аварийный мост

Кроме этого, предполагается, что будет снижен порог установки бесплатной точки доступа Wi-Fi со скоростью доступа не менее 10 мегабит в секунду. Сейчас они устанавливаются в населенных пунктах с населением не менее 250 человек, а планируется устанавливать их в поселениях, в которых от 100 жителей. Также предполагается установка средств оповещения о чрезвычайных ситуациях. Они могут быть установлены по ходатайству главы региона и по согласованию с МЧС.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Ялтинским дворникам пообещали платить по 500 долларов в месяц. Ялтинские власти обеспечат среднюю зарплату дворников в размере 30 тысяч рублей в месяц.

Сегодня : В Симферополе хотят переименовать 11 улиц. В администрации Симферополя обсуждают вопрос переименования улиц в микрорайоне Луговое 2.

Сегодня : Воды в Крыму хватит только до конца зимы. Водохранилища полуострова заполнены максимум на 39%.

Сегодня : В Симферополе объявили сбор новогодних елок на переработку. В рамках экологической акции в Симферополе собираются организовать точки для сбора новогодних елей и сосен, сообщила начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Эльвира Евтухова.