В Крыму хотят установить таксофоны для бесплатных звонков по всей России

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Новости за:
2020
Январь 2020
16 января 2020
Об этом рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Иванов.
«Недавно Госдума приняла в первом чтении законопроект о кардинальном реформировании универсальной услуги связи. Одним из пунктов этого законопроекта является устранение безобразной ситуации, когда операторы Крыма, точно так же, как и все операторы страны, 1,2% от своего дохода от услуг связи сдавали в фонд универсального обслуживания, а универсальной услуги на территории Крыма не было. По всей России универсальная услуга реализуется уже с 2004 года, а здесь, к сожалению, ее нет. Мы выделим все необходимые средства из этого фонда, чтобы максимально быстро это неравноправие устранить», – сообщил Иванов.
В частности, к универсальным услугам связи относится проект по строительству сети таксофонов с бесплатной фиксированной связью в часовой шаговой доступности от любого жителя Крыма. «Это значит, что вы можете подойти к таксофону, набрать номер фиксированной связи хоть на Камчатке, на Сахалине или в Калининграде и бесплатно безлимитно говорить. Это существует по всей России, в Крыму этого нет», – пояснил Иванов.
Читайте: Власти Симферополя ответили, когда отремонтируют аварийный мост
Кроме этого, предполагается, что будет снижен порог установки бесплатной точки доступа Wi-Fi со скоростью доступа не менее 10 мегабит в секунду. Сейчас они устанавливаются в населенных пунктах с населением не менее 250 человек, а планируется устанавливать их в поселениях, в которых от 100 жителей. Также предполагается установка средств оповещения о чрезвычайных ситуациях. Они могут быть установлены по ходатайству главы региона и по согласованию с МЧС.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Ялтинским дворникам пообещали платить по 500 долларов в месяц. Ялтинские власти обеспечат среднюю зарплату дворников в размере 30 тысяч рублей в месяц.
Сегодня: В Симферополе хотят переименовать 11 улиц. В администрации Симферополя обсуждают вопрос переименования улиц в микрорайоне Луговое 2.
Сегодня: Воды в Крыму хватит только до конца зимы. Водохранилища полуострова заполнены максимум на 39%.
Сегодня: В Симферополе объявили сбор новогодних елок на переработку. В рамках экологической акции в Симферополе собираются организовать точки для сбора новогодних елей и сосен, сообщила начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Эльвира Евтухова.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/16/v-krymu-hotyat-ustanovit-taksofony-dlya-besplatnyh-zvonkov-po-vsei-rossii-126893/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Эксперты в Крыму не ждут увеличения турпотока из-за пуска поездов
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
16:42 ФСБ задержала троих крымчан с шестью килограммами марихуаны
16:34 В Севастополе водитель сбил ребенка и скрылся
16:32 Аксенов думает, что ему разрешат претендовать на должность президента России
16:10 Где окунуться в Крыму на Крещение: список официальных мест
15:50 Евросоюз сделал заявление по Крыму
15:31 В Крыму уничтожили восемь бомб времен войны
15:05 Ялтинским дворникам пообещали платить по 500 долларов в месяц
14:46 Поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь теперь ходит через день