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Власть -> Власть по-крымски

У крымчан забрали возможность возглавить Россию, власти полуострова обещают все поменять

Четверг
16 января 2020
21:03

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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Январь 2020
16 января 2020


У крымчан забрали возможность возглавить Россию, власти полуострова обещают все поменять

© Новости Крыма

Предложение президента страны Владимира Путина закрепить в Конституции новые требования к кандидатам на пост главы государства не позволят жителям Крыма в ближайшие десятилетия быть избранными.

Госсовет Крыма будет добиваться внесения изменений.

Ранее Путин предложил закрепить в Конституции новые требования к кандидатам на пост президента. Так, потенциальный глава государства должен проживать в РФ России не менее 25 лет и не иметь двойного гражданства или вида на жительство в другом государстве.

«Конечно, конституционная комиссия должна внести поправку. Понятно, что у нас, возможно, и нет кандидата на пост президента, но право такое должно быть. Крым не должен быть обделенным регионом в этом смысле. Мы, парламент РК, будем обращаться», - заявил журналистам Константинов.

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Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность в том, что выход из данной ситуации удастся найти. Однако отметил, что «есть действующий президент, и другого нам не надо».

«Ущемления прав наших земляков никто не допустит», - написал он в Facebook.

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