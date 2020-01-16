У крымчан забрали возможность возглавить Россию, власти полуострова обещают все поменять

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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16 января 2020
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Госсовет Крыма будет добиваться внесения изменений.
Ранее Путин предложил закрепить в Конституции новые требования к кандидатам на пост президента. Так, потенциальный глава государства должен проживать в РФ России не менее 25 лет и не иметь двойного гражданства или вида на жительство в другом государстве.
«Конечно, конституционная комиссия должна внести поправку. Понятно, что у нас, возможно, и нет кандидата на пост президента, но право такое должно быть. Крым не должен быть обделенным регионом в этом смысле. Мы, парламент РК, будем обращаться», - заявил журналистам Константинов.
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Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность в том, что выход из данной ситуации удастся найти. Однако отметил, что «есть действующий президент, и другого нам не надо».
«Ущемления прав наших земляков никто не допустит», - написал он в Facebook.
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