У крымчан забрали возможность возглавить Россию, власти полуострова обещают все поменять

© Новости Крыма

Предложение президента страны Владимира Путина закрепить в Конституции новые требования к кандидатам на пост главы государства не позволят жителям Крыма в ближайшие десятилетия быть избранными.

Госсовет Крыма будет добиваться внесения изменений.

Ранее Путин предложил закрепить в Конституции новые требования к кандидатам на пост президента. Так, потенциальный глава государства должен проживать в РФ России не менее 25 лет и не иметь двойного гражданства или вида на жительство в другом государстве.

«Конечно, конституционная комиссия должна внести поправку. Понятно, что у нас, возможно, и нет кандидата на пост президента, но право такое должно быть. Крым не должен быть обделенным регионом в этом смысле. Мы, парламент РК, будем обращаться», - заявил журналистам Константинов.

Читайте: Генерал ВСУ рассказал, как в 2014 году Крым мог остаться украинским

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность в том, что выход из данной ситуации удастся найти. Однако отметил, что «есть действующий президент, и другого нам не надо».

«Ущемления прав наших земляков никто не допустит», - написал он в Facebook.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : «Крым не ваш»: бизнесмен Зубков обратился к Путину. Владелец белогорского парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка», крымский бизнесмен Олег Зубков опубликовал послание российскому президенту Владимиру Путину, в котором пожаловался на главу Крыма Сергея Аксенова.

Сегодня : Аксенов думает, что ему разрешат претендовать на должность президента России. В связи с тем, что в России собираются запретить избираться в президенты лицам, которые имели отличное от российского гражданство, Сергей Аксенов решил высказать свои мысли по этому поводу.

Сегодня : Евросоюз сделал заявление по Крыму. Европейский Союз выражает глубокую обеспокоенность по поводу «широкомасштабной милитаризации» Крыма.

Сегодня : В Крыму назначили «нового» министра юстиции. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил на должность министра юстиции республики прежнего главу ведомства Олега Шаповалова.