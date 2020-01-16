Ситуация с бешенством в Крыму ухудшается

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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16 января 2020
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В ведомстве отмечают тенденцию к ухудшению ситуации в Крыму.
«Это показывает динамика вспышек за последние пять лет: 2015 год – 8; 2016 год – 27; 2017 год – 20; 2018 год – 35; 2019 – 44 (43 в Крыму и 1 в Севастополе)», – говорится в сообщении.
В Россельхознадзоре добавили, что в 2019 году носителями вируса оказались домашние и дикие животные.
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Бешенство – инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabiesvirus. Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передается со слюной при укусе больным животным.
Новости Крыма сообщали ранее:
Суббота, 11 января 2020: Озимые взошли на 72 процентах посевных площадей после отступления засухи в Крыму. Всходы озимых культур получены на 72% засеянных площадей в Крыму.
Понедельник, 23 декабря 2019: В «Массандре» заявили о «невероятных» достижениях в 2019 году. Один из крупнейших в Крыму производителей вина, завод «Массандра», рассказал об успехах 2019 года и о планах на 2020 год.
Понедельник, 23 декабря 2019: Крым готовится поставлять в Сирию подсолнечное масло и жмых. Из Крыма с 2020 года будут поставлять в Сирию подсолнечное масло и брикеты из лузги, сообщил информационному агентству «ТАСС» гендиректор управляющей компании «Пищевой производственный парк «Крымское золото» Владислав Мартьянов.
Среда, 18 декабря 2019: Госдума продлила переходный период для виноделов Крыма. Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, продлевающий переходный период для крымских виноделов до 1 января 2023 года.
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