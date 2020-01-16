С февраля для детей меняются правила пересечения админграницы Крыма с Херсонской областью

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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16 января 2020
Согласно изменениям, выезд детей из Крыма в возрасте до 16 лет теперь возможен в сопровождении одного из родителей или уполномоченных лиц без письменного разрешения второго родителя.
«Въезд детей в возрасте от 14 до 16 лет на временно оккупированную территорию Украины, родители которых проживают на этой территории, возможен без постороннего сопровождения при наличии информации об обучении этих детей в Единой государственной электронной базе по вопросам образования», – поясняют в ведомстве.
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В Госпогранслужбе отметили, что изменениями предусмотрено, что въезд и выезд из Крыма для граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, осуществляется при предъявлении украинского внутреннего или заграничного паспортов.
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