Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Суды, прокуратура, полиция

С февраля для детей меняются правила пересечения админграницы Крыма с Херсонской областью

Четверг
16 января 2020
19:53

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Январь 2020
16 января 2020


В Госпогранслужбе Украины напоминают о вступлении в силу с 9 февраля 2020 года изменений в порядок пересечения админграницы между Крымом и Херсонской областью для детей.

Согласно изменениям, выезд детей из Крыма в возрасте до 16 лет теперь возможен в сопровождении одного из родителей или уполномоченных лиц без письменного разрешения второго родителя.

«Въезд детей в возрасте от 14 до 16 лет на временно оккупированную территорию Украины, родители которых проживают на этой территории, возможен без постороннего сопровождения при наличии информации об обучении этих детей в Единой государственной электронной базе по вопросам образования», – поясняют в ведомстве.

Читайте: В Киеве будут судить «единороса» из Севастополя

В Госпогранслужбе отметили, что изменениями предусмотрено, что въезд и выезд из Крыма для граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, осуществляется при предъявлении украинского внутреннего или заграничного паспортов.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: ФСБ задержала троих крымчан с шестью килограммами марихуаны. Сотрудники ФСБ совместно с транспортными полицейскими и таможенниками задержали троих жителей Евпатории, подозреваемых в выращивании и сбыте марихуаны в крупных размерах.

Сегодня: В Крыму уничтожили восемь бомб времен войны. В Ленинском районе обнаружили восемь авиационных бомб времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Сегодня: В севастопольском «доме с привидениями» разместятся психологи МЧС. В доме на улице Суворова,16, известном севастопольцам как «дом с привидениями», планируют провести реконструкцию для дальнейшего использования здания региональным управлением МЧС.

Сегодня: Командира севастопольского «Беркута» будут заочно судить в Украине. Командира Севастопольской роты спецподразделения ОМОН «Беркут» будут заочно судить в Украине за госизмену.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/16/s-fevralya-dlya-detei-menyajutsya-pravila-peresecheniya-admingranitsy-kryma-s-hersonskoi-oblastju-126916/

 
 

Суды, прокуратура, полиция

В Киеве будут судить «единороса» из Севастополя

В Киеве будут судить «единороса» из Севастополя

В Севастополе перед судом предстанет серийный педофил

В Севастополе перед судом предстанет серийный педофил

ФСБ упростила пограничный режим вдоль побережья Крыма

ФСБ упростила пограничный режим вдоль побережья Крыма

В Севастополе начали продавать краснокнижные подснежники

В Севастополе начали продавать краснокнижные подснежники

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

«Сравнила цены, пришла в ужас»: пассажирка возмутилась стоимостью билетов до Крыма

«Сравнила цены, пришла в ужас»: пассажирка возмутилась стоимостью билетов до Крыма

Власти Ялты заявили, что перешли к «жестким мерам» в отношении грубых водителей автобусов

Власти Ялты заявили, что перешли к «жестким мерам» в отношении грубых водителей автобусов

«Крым не ваш»: бизнесмен Зубков обратился к Путину

«Крым не ваш»: бизнесмен Зубков обратился к Путину

Поклонская сделала неожиданное заявление о Третьей мировой войне

Поклонская сделала неожиданное заявление о Третьей мировой войне

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.