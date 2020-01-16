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Власть -> Армия и флот

Российские морские пехотинцы учатся стрелять по мишеням под Симферополем

Четверг
16 января 2020
12:27

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Январь 2020
16 января 2020


На полигоне в Крыму морские пехотинцы Черноморского флота России проводят учебно-боевые стрельбы из автоматов АК-74 и гранатометов РПГ-7В.

Об этом сообщает пресс-служба флота.

«В ходе учебно-боевых стрельб личный состав отработает поражение различных типов мишеней, как неподвижных, так и движущихся на расстоянии от 100 метров до 1 км», – говорится в информации.

Сообщается, что российские военнослужащие также проведут контрольные стрельбы из вооружения БТР-82АМ.

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Всего в учениях задействованы более 300 военных и более 40 единиц военной техники, добавила в пресс-службе флота.

Ранее сообщалось, что более 500 российских военнослужащих выполнили стрелковые упражнения по мишеням на полигоне «Ангарский» под Симферополем.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Бойцы противодиверсионных сил ЧФ провели подводные стрельбы. Военнослужащие противодиверсионных сил Черноморского флота провели подводные стрельбы из стрелкового оружия.

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Суббота, 11 января 2020: Корабль Черноморского флота России «агрессивно приблизился» к американскому судну. Российский военный корабль «агрессивно приблизился» к эсминцу Военно-морских сил США в северной части Аравийского моря.

 

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