Российские морские пехотинцы учатся стрелять по мишеням под Симферополем

На полигоне в Крыму морские пехотинцы Черноморского флота России проводят учебно-боевые стрельбы из автоматов АК-74 и гранатометов РПГ-7В.

Об этом сообщает пресс-служба флота.

«В ходе учебно-боевых стрельб личный состав отработает поражение различных типов мишеней, как неподвижных, так и движущихся на расстоянии от 100 метров до 1 км», – говорится в информации.

Сообщается, что российские военнослужащие также проведут контрольные стрельбы из вооружения БТР-82АМ.

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Всего в учениях задействованы более 300 военных и более 40 единиц военной техники, добавила в пресс-службе флота.

Ранее сообщалось, что более 500 российских военнослужащих выполнили стрелковые упражнения по мишеням на полигоне «Ангарский» под Симферополем.

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