Российские морские пехотинцы учатся стрелять по мишеням под Симферополем

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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Об этом сообщает пресс-служба флота.
«В ходе учебно-боевых стрельб личный состав отработает поражение различных типов мишеней, как неподвижных, так и движущихся на расстоянии от 100 метров до 1 км», – говорится в информации.
Сообщается, что российские военнослужащие также проведут контрольные стрельбы из вооружения БТР-82АМ.
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Всего в учениях задействованы более 300 военных и более 40 единиц военной техники, добавила в пресс-службе флота.
Ранее сообщалось, что более 500 российских военнослужащих выполнили стрелковые упражнения по мишеням на полигоне «Ангарский» под Симферополем.
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