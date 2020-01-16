Прогноз погоды в Крыму на четверг 16 января

Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от –2 до +6, ближайшей ночью от –1 до +6 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 55 до 95 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 16 января.

В Симферополе целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 83 процентов. Ветер восточный до 3 м/с. Температура воздуха сегодня днем от 0 до +4, ближайшей ночью от –1 до +1 градусов.

В Ялте целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 58 до 92 процентов. Ветер северо-восточный до 2 м/с. Температура воздуха сегодня днем от –2 до +3, ближайшей ночью от –2 до 0 градусов.

В Севастополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 75 процентов. Ветер северный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 5, ближайшей ночью от 3 до 5 градусов выше нуля.

В Феодосии пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 80 процентов. Ветер северо-восточный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 5, ближайшей ночью от 3 до 4 градусов выше нуля.

В Керчи целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 78 процентов. Ветер восточный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 2 до 4, ближайшей ночью от 3 до 4 градусов выше нуля.

В Евпатории целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 82 процентов. Ветер северо-восточный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 6, ближайшей ночью от 2 до 4 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 93 процентов. Ветер восточный до 4 м/с. Температура воздуха сегодня днем от 0 до +4, ближайшей ночью от –1 до +1 градусов.

В Армянске целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 87 процентов. Ветер восточный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 4, ближайшей ночью от 1 до 2 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 9 градусов тепла. По городам: в бухте Ласпи - 9, в Евпатории - 8, в Керчи - 7, в Новом Свете - 8, в Севастополе - 9, в Феодосии - 8, в Ялте - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 6 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 23, на Кипре - 17, в Одессе - 5, в Сочи - 11, в Турции - 19, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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