Поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь теперь ходит через день

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика «ГрандСервисЭкспресс».
Так, с 15 января поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь ходит через день, а из Севастополя в Санкт-Петербург перейдет на режим работы «через день» в пятницу, 17 января.
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Время в пути не изменится и составляет около 43 часов.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Лоукостер Ryanair запустил второй рейс из Польши в Херсон. Авиакомпания Ryanair 15 января выполнила первый рейс из Катовице в Херсон.
Вчера: Власти Ялты заявили, что перешли к «жестким мерам» в отношении грубых водителей автобусов. Власти Ялты потребовали от фирм-перевозчиков принятия жестких мер к водителям за хамство в отношении пассажиров.
Вторник, 14 января 2020: Это неправда: в Армении прокомментировали заявления властей Крыма о запуске авиарейсов в Ереван. По словам главы комитета гражданской авиации Татевика Ревазяна, озвученные властями Крыма в массмедиа сведения являются неправдой.
Вторник, 14 января 2020: «Сравнила цены, пришла в ужас»: пассажирка возмутилась стоимостью билетов до Крыма. Пассажиры с неохотой приобретают билеты на поезда до Крыма. Они жалуются на слишком высокие цены и на долгое время в пути.
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