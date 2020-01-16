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Власть -> Транспорт Крыма

Поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь теперь ходит через день

Четверг
16 января 2020
14:46

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

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Январь 2020
16 января 2020


Поезда «Таврия», следующие по маршруту «Санкт-Петербург – Севастополь», перевели на новое расписание.

Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика «ГрандСервисЭкспресс».

Так, с 15 января поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь ходит через день, а из Севастополя в Санкт-Петербург перейдет на режим работы «через день» в пятницу, 17 января.

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Время в пути не изменится и составляет около 43 часов.

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