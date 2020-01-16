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Власть -> Развитие Крыма

Одобрен проект строительства газопровода в Черноморском районе Крыма

Четверг
16 января 2020
10:49

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Черноморское

Новости за:
2020
Январь 2020
16 января 2020


Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы выдали положительное заключение на строительство газопровода-отвода для подключения Краснополянского месторождения к промысловому газопроводу Берег – Глебовка в Черноморском районе.

Об этом сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы.

«Проектом, одобренным экспертами Крымского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство промыслового газопровода-отвода Ду150 от установки комплексной подготовки газа «Краснополянское» к уже действующему промысловому газопроводу Ду500 Берег – Глебовка. Трасса протяженностью 4216 м будет проложена под землей», - сообщили в Главгосэкспертизе.

Пропускная способность газопровода-отвода составит 10 тыс кубометров в час.

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В Главгосэкспертизе напомнили, что месторождение расположено в Черноморском районе Крыма вблизи села Красная Поляна. Оно относится к Причерноморско-Крымской нефтегазоносной области, обладающей 23 месторождениями. Большинство из них расположены на равнинной территории Крыма и в восточной части акватории Черного моря. Краснополянское газоконденсатное месторождение было обнаружено в 1958 году, его начальный запас составлял 400 млн куб. м.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/1/16/odobren-proekt-stroitelstva-gazoprovoda-v-chernomorskom-raione-kryma-126872/

 
 

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