Одобрен проект строительства газопровода в Черноморском районе Крыма

Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы выдали положительное заключение на строительство газопровода-отвода для подключения Краснополянского месторождения к промысловому газопроводу Берег – Глебовка в Черноморском районе.

Об этом сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы.

«Проектом, одобренным экспертами Крымского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство промыслового газопровода-отвода Ду150 от установки комплексной подготовки газа «Краснополянское» к уже действующему промысловому газопроводу Ду500 Берег – Глебовка. Трасса протяженностью 4216 м будет проложена под землей», - сообщили в Главгосэкспертизе.

Пропускная способность газопровода-отвода составит 10 тыс кубометров в час.

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В Главгосэкспертизе напомнили, что месторождение расположено в Черноморском районе Крыма вблизи села Красная Поляна. Оно относится к Причерноморско-Крымской нефтегазоносной области, обладающей 23 месторождениями. Большинство из них расположены на равнинной территории Крыма и в восточной части акватории Черного моря. Краснополянское газоконденсатное месторождение было обнаружено в 1958 году, его начальный запас составлял 400 млн куб. м.

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