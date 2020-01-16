Новостройки в Крыму продолжают дорожать

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За год жилье в новостройках выросло на 8,5%. Если средняя цена по стране за квадратный метр на первичном жилье составляет 67,5 тыс. рублей, то в Крыму – более 73 тыс. рублей.

Об этом свидетельствуют данные исследования портала «Авито Недвижимость».

«2019 год стал периодом беспрецедентного роста цен для рынка новостроек в России. Квадратный метр в новом жилье в целом по стране подорожал почти на 8% за квартал и на 30% за год. Такая годовая динамика стала самой большой за последние четыре года», - говорят эксперты.

При этом в Крыму за последний квартал стоимость квартир в новостройках повысилась менее чем на процент. Тем не менее, жилье на полуострове остается одним из самых дорогих. Из 25 регионов, где проводилось исследование, Крым занял четвертое место по дороговизне квартир.

Самые дешевое жилье на первичном рынке можно приобрести в Саратовской (31 тыс. рублей за квадратный метр) и Челябинской областях (35,8 тыс. рублей за квадратный метр). Дороже всего квартира обойдется в Ленинградской (81 тыс. рублей за квадратный метр) и Московской областях (94 тыс. рублей).

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«В двух крупнейших мегаполисах — Москве и Санкт-Петербурге — цены квадратного метра за год поднялись на 16,5% и 7,4%, почти до 188 тыс. руб. и 107 тыс. руб. соответственно», - говорится в сообщении.

В декабре крымские риелторы отметили замедление роста цен на жилье в регионе. Существенно уменьшилась стоимость квартир на вторичном рынке. По данным экспертов, около 70-80% сделок в крымской столице проводится через ипотеку. В ближайшие два-три года в Симферополе можно ожидать снижение цен на жилье, считают специалисты.

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