Низкожировая диета может приводить к снижению тестостерона

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Ученые считают, что во многих случаях такой рацион может быть неоправдан

Многим мужчин с диагностированным дефицитом тестостерона повысить его уровень помогает похудение. Однако некоторые диеты, особенно с низким содержанием жиров, связаны с небольшим, но значимым снижением уровня тестостерона, как показало исследование, опубликованное в The Journal of Urology.

«Мы обнаружили, что у мужчин, которые придерживались диеты с ограниченным содержанием жира, был более низкий сывороточный тестостерон, чем у мужчин на диете без ограничений», – сообщил Джейк Фантус (Jake Fantus), ведущий автор исследования.

Чикагские ученые проанализировали данные 3128 мужчин в рамках Национального обследования здоровья и питания (NHANES). Были собраны данные о диетах и сывороточном уровне тестостерона всех участников.

Диеты с низким содержанием жиров придерживались 14,6% мужчин, еще 24,4% – средиземноморской диеты (с высоким содержанием фруктов, овощей и цельного зерна, но с низким содержанием животного белка и молочных продуктов).

Средний уровень тестостерона в сыворотке крови составил 435,5 нг/дл (нанограмм на децилитр). Тогда как у мужчин, которые соблюдали низкожировую диету, он составил 411 нг/дл, а средиземноморскую – 413 нг/дл.

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После учета других факторов, потенциально влияющих на уровень тестостерона (возраст, индекс массы тела, физическую активность и состояние здоровья), связь низкожировой диеты и снижения уровня тестостерона оказалась значимой, тогда как средиземноморской – не значимой.

В целом, у 26,8% участников уровень тестостерона был ниже 300 нг/дл. Несмотря на разницу в средних уровнях, доля мужчин с низким уровнем была одинаковой во всех диетических группах.

Дефицит тестостерона может привести к снижению энергии и либидо, а также физиологическим изменениям (увеличению жира в организме и снижению минеральной плотности костей). Лечение, помимо лекарств, зачастую включает изменения образа жизни – повышение физической активности и похудение. Но оптимальный рацион для мужчин с дефицитом тестостерона пока не разработан.

По мнению исследователей, при избыточном весе или ожирении польза для здоровья от низкожировой диеты, вероятно, намного превышает небольшое снижение уровня сывороточного тестостерона. И, напротив, при нормальном весе отказ от такой диеты «может быть разумным компонентом» многогранного подхода к повышению уровня тестостерона в сыворотке крови.

Автор статьи Валерия Сема

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