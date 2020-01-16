Лоукостер Ryanair запустил второй рейс из Польши в Херсон

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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16 января 2020
Полеты будут выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям, сообщает сайт перевозчика.
Рейс Херсон-Катовице стал вторым направлением ирландского лоукоста в этом украинском аэропорту.
17 декабря 2019 года Ryanair начал полеты в Херсон из Кракова, который расположен в 80 км от Катовице.
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С 30 марта 2020 года в Херсон планирует зайти дочка Ryanair из Австрии – Laudamotion, которая откроет рейсы из Вены. Они будут выполняться по понедельникам и пятницам.
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