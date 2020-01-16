Крымчан зовут участвовать в разработке «мусорной карты полуострова»

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Сообщается, что данный проект разработан в соответствии с федеральным законом. На каждый желающий сможет посмотреть места сбора и накопления, пункты сбора вторсырья, навалы мусора, объекты обработки, утилизации и хранения мусора и т.д.
В данный момент проект находится в стадии общественных слушаний, которые продлятся до 13 февраля. Заинтересованные граждане и иные заинтересованные лица могут направить свои замечания и предложения в ведомство. Отмечается, что замечания и предложения, поступившие из анонимного источника, рассмотрению не подлежат.
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Ранее директор АНО «ЖКХ Контроль РК», член Общественной палаты республики Анатолий Петров выразил мнение, что улучшение качества уборки мусора и строительство сортировочных предприятий в Крыму начнется в 2020 году после принятия новой территориальной схемы обращения с отходами. Новая схема обращения с ТБО привлечет в Крым инвесторов, желающих заняться сортировкой и переработкой мусора, считает эксперт.
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Сегодня: Одобрен проект строительства газопровода в Черноморском районе Крыма. Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы выдали положительное заключение на строительство газопровода-отвода для подключения Краснополянского месторождения к промысловому газопроводу Берег – Глебовка в Черноморском районе.
Вчера: В Севастополе открыли школу за миллиард рублей. В Севастополе прошла церемония открытия «Инженерной школы» на проспекте Античном, где детям будут преподавать науки с уклоном в инженерные и медицинские специальности.
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Воскресенье, 12 января 2020: Российский предприниматель пообещал построить современную школу в Ялте. Предприниматель из Белгорода построит школу в Ялте под последующий выкуп муниципалитетом.
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