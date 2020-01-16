Крымчан зовут участвовать в разработке «мусорной карты полуострова»

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В Министерстве ЖКХ РК разработали электронную схему обращения с отходами, передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что данный проект разработан в соответствии с федеральным законом. На каждый желающий сможет посмотреть места сбора и накопления, пункты сбора вторсырья, навалы мусора, объекты обработки, утилизации и хранения мусора и т.д.

В данный момент проект находится в стадии общественных слушаний, которые продлятся до 13 февраля. Заинтересованные граждане и иные заинтересованные лица могут направить свои замечания и предложения в ведомство. Отмечается, что замечания и предложения, поступившие из анонимного источника, рассмотрению не подлежат.

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Ранее директор АНО «ЖКХ Контроль РК», член Общественной палаты республики Анатолий Петров выразил мнение, что улучшение качества уборки мусора и строительство сортировочных предприятий в Крыму начнется в 2020 году после принятия новой территориальной схемы обращения с отходами. Новая схема обращения с ТБО привлечет в Крым инвесторов, желающих заняться сортировкой и переработкой мусора, считает эксперт.

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