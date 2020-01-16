Крым в прошлом году произвел порядка трех тысяч тонн кондитерской продукции

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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16 января 2020
Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.
За 2019 год в Республике Крым произведено порядка трех тысяч тонн кондитерской продукции. Об этом сообщил в ходе рабочей поездки на предприятие по производству кондитерских изделий.
— Кондитерское производство в Республике Крым развивается достаточно динамично. Сладости в Крыму производятся различными фабриками, пекарнями, цехами. В магазинах республики представлен достаточно широкий ассортимент печенья, тортов, пирожных, мармелада, карамелей, десертов, желе. Их вкус и качество славится далеко за пределами нашего региона, гости республики с удовольствием увозят крымскую пахлаву и другие восточные сладости в качестве подарков близким людям, – отметил Андрей Рюмшин.
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Вице-премьер посетил предприятие, которое уже в течение 19 лет радует крымчан и гостей республики натуральной, вкусной и полезной продукцией. На современном производстве ведется постоянный контроль качества и безопасности продукции, разрабатываются новые виды изделий и совершенствуются полюбившиеся рецепты.
Кондитерская компания производит более 100 видов высококачественных изделий.
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