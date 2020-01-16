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Власть -> Крымский бизнес

Крым в прошлом году произвел порядка трех тысяч тонн кондитерской продукции

Четверг
16 января 2020
13:13

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Январь 2020
16 января 2020


Заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин проинспектировал производство предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.

За 2019 год в Республике Крым произведено порядка трех тысяч тонн кондитерской продукции. Об этом сообщил  в ходе рабочей поездки на предприятие по производству кондитерских изделий.

— Кондитерское производство в Республике Крым развивается достаточно динамично. Сладости в Крыму производятся различными фабриками, пекарнями, цехами. В магазинах республики представлен достаточно широкий ассортимент печенья, тортов, пирожных, мармелада, карамелей, десертов, желе. Их вкус и качество славится далеко за пределами нашего региона, гости республики с удовольствием увозят крымскую пахлаву и другие восточные сладости в качестве подарков близким людям, – отметил Андрей Рюмшин.

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Вице-премьер посетил предприятие, которое уже в течение 19 лет радует крымчан и гостей республики натуральной, вкусной и полезной продукцией. На современном производстве ведется постоянный контроль качества и безопасности продукции, разрабатываются новые виды изделий и совершенствуются полюбившиеся рецепты.

Кондитерская компания производит более 100 видов высококачественных изделий.

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Сегодня: Новостройки в Крыму продолжают дорожать. За год жилье в новостройках выросло на 8,5%. Если средняя цена по стране за квадратный метр на первичном жилье составляет 67,5 тыс. рублей, то в Крыму – более 73 тыс. рублей.

Вчера: Власти в Крыму объяснили, почему на полуострове дорожает бензин. Депутат парламента Крыма, председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Сергей Богатыренко объяснил рост цен на бензин в Крыму «переоформлением документов», сообщает крымский телеканал «Крым 24».

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http://news.allcrimea.net/news/2020/1/16/krym-v-proshlom-godu-proizvel-poryadka-treh-tysyach-tonn-konditerskoi-produktsii-126892/

 
 

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