«Крым не ваш»: бизнесмен Зубков обратился к Путину

© Новости Крыма

Владелец белогорского парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка», крымский бизнесмен Олег Зубков опубликовал послание российскому президенту Владимиру Путину, в котором пожаловался на главу Крыма Сергея Аксенова.

«Вот Вы, уважаемый Владимир Владимирович, думаете что Крым Ваш?! Нет, он не Ваш, Вы лишь денежный мешок для Крыма и Вы уже потратили на Крым более 600 миллиардов рублей и еще, уверен, потратите столько же в ближайшие годы. Может Вы думаете, что Крым наш?! Нет, к сожалению, уважаемый Владимир Владимирович, Крым и не наш. Крымчан чморят и гнобят в российском (аннексированном Россией – КР) Крыму, заставляют сворачивать бизнес и уезжать из Крыма. Не думайте, что я такой один, таких предпринимателей сотни и тысячи», – написал Зубков.

Читайте: Аксенов будет контролировать расходы бюджета в Севастополе

По его словам, Крым «принадлежит Аксенову и клану его родственников». Зубков призвал Путина забрать Аксенова «к себе в Москву, в Кремль».

Реакции Кремля, как и упомянутого в обращении Аксенова нет.

24 декабря 2019 года Аксенов назвал Зубкова «чисто проукраинским персонажем». Глава Крыма заявил, что Зубков «не хочет устранять все проблемы, которые существуют вокруг его парков, создавая вокруг только скандал».

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : У крымчан забрали возможность возглавить Россию, власти полуострова обещают все поменять. Предложение президента страны Владимира Путина закрепить в Конституции новые требования к кандидатам на пост главы государства не позволят жителям Крыма в ближайшие десятилетия быть избранными.

Сегодня : Аксенов думает, что ему разрешат претендовать на должность президента России. В связи с тем, что в России собираются запретить избираться в президенты лицам, которые имели отличное от российского гражданство, Сергей Аксенов решил высказать свои мысли по этому поводу.

Сегодня : Евросоюз сделал заявление по Крыму. Европейский Союз выражает глубокую обеспокоенность по поводу «широкомасштабной милитаризации» Крыма.

Сегодня : В Крыму назначили «нового» министра юстиции. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил на должность министра юстиции республики прежнего главу ведомства Олега Шаповалова.