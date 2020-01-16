Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Власть по-крымски

«Крым не ваш»: бизнесмен Зубков обратился к Путину

Четверг
16 января 2020
17:12

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Ялта, Белогорск

Новости за:
2020
Январь 2020
16 января 2020


«Крым не ваш»: бизнесмен Зубков обратился к Путину

© Новости Крыма

Владелец белогорского парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка», крымский бизнесмен Олег Зубков опубликовал послание российскому президенту Владимиру Путину, в котором пожаловался на главу Крыма Сергея Аксенова.

«Вот Вы, уважаемый Владимир Владимирович, думаете что Крым Ваш?! Нет, он не Ваш, Вы лишь денежный мешок для Крыма и Вы уже потратили на Крым более 600 миллиардов рублей и еще, уверен, потратите столько же в ближайшие годы. Может Вы думаете, что Крым наш?! Нет, к сожалению, уважаемый Владимир Владимирович, Крым и не наш. Крымчан чморят и гнобят в российском (аннексированном Россией – КР) Крыму, заставляют сворачивать бизнес и уезжать из Крыма. Не думайте, что я такой один, таких предпринимателей сотни и тысячи», – написал Зубков.

Читайте: Аксенов будет контролировать расходы бюджета в Севастополе

По его словам, Крым «принадлежит Аксенову и клану его родственников». Зубков призвал Путина забрать Аксенова «к себе в Москву, в Кремль».

Реакции Кремля, как и упомянутого в обращении Аксенова нет.

24 декабря 2019 года Аксенов назвал Зубкова «чисто проукраинским персонажем». Глава Крыма заявил, что Зубков «не хочет устранять все проблемы, которые существуют вокруг его парков, создавая вокруг только скандал».

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: У крымчан забрали возможность возглавить Россию, власти полуострова обещают все поменять. Предложение президента страны Владимира Путина закрепить в Конституции новые требования к кандидатам на пост главы государства не позволят жителям Крыма в ближайшие десятилетия быть избранными.

Сегодня: Аксенов думает, что ему разрешат претендовать на должность президента России. В связи с тем, что в России собираются запретить избираться в президенты лицам, которые имели отличное от российского гражданство, Сергей Аксенов решил высказать свои мысли по этому поводу.

Сегодня: Евросоюз сделал заявление по Крыму. Европейский Союз выражает глубокую обеспокоенность по поводу «широкомасштабной милитаризации» Крыма.

Сегодня: В Крыму назначили «нового» министра юстиции. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил на должность министра юстиции республики прежнего главу ведомства Олега Шаповалова.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/16/krym-ne-vash-biznesmen-zubkov-obratilsya-k-putinu-126925/

 
 

Власть по-крымски

У крымчан забрали возможность возглавить Россию, власти полуострова обещают все поменять

У крымчан забрали возможность возглавить Россию, власти полуострова обещают все поменять

«Крым не ваш»: бизнесмен Зубков обратился к Путину

«Крым не ваш»: бизнесмен Зубков обратился к Путину

Аксенов думает, что ему разрешат претендовать на должность президента России

Аксенов думает, что ему разрешат претендовать на должность президента России

Аксенов останется во главе Крыма, несмотря на критику Путина

Аксенов останется во главе Крыма, несмотря на критику Путина

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

«Сравнила цены, пришла в ужас»: пассажирка возмутилась стоимостью билетов до Крыма

«Сравнила цены, пришла в ужас»: пассажирка возмутилась стоимостью билетов до Крыма

Власти Ялты заявили, что перешли к «жестким мерам» в отношении грубых водителей автобусов

Власти Ялты заявили, что перешли к «жестким мерам» в отношении грубых водителей автобусов

Поклонская сделала неожиданное заявление о Третьей мировой войне

Поклонская сделала неожиданное заявление о Третьей мировой войне

Путин сделал заявление о «водной» проблеме Крыма

Путин сделал заявление о «водной» проблеме Крыма

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.