Командира севастопольского «Беркута» будут заочно судить в Украине

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост
Регионы Крыма: Севастополь
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16 января 2020
Об этом сообщает сайт украинского Государственного бюро расследований, сообщает НТС.
Прокуратура Автономной Республики Крым установила, что «в период с 27 февраля по 20 марта 2014 года милиционер, совместно с вооруженным подчиненным ему личным составом роты «Беркута», организовал проверку документов граждан и их транспортных средств на контрольном пункте «Чонгар» для недопущения на территорию Крыма представителей ООН и ОБСЕ, работников государственных и правоохранительных органов Украины. Целью таких действий было обеспечение беспрепятственного проведения нелегитимного референдума в Крыму по его отделению от Украины».
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Также в этом ведомстве уточнили, что речь идет об офицере, который был назначен на должность исполняющего обязанности командира специального муниципального подразделения милиции «Беркут» в Координационном совете по обеспечению жизнедеятельности Севастополя.
По информации СМИ, заочно судить за госизмену собрались Александра Чередниченко – именно его фамилия значится в приказе, подписанном председателем Координационного совета по обеспечению жизнедеятельности Севастополя в 2014 году.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В севастопольском «доме с привидениями» разместятся психологи МЧС. В доме на улице Суворова,16, известном севастопольцам как «дом с привидениями», планируют провести реконструкцию для дальнейшего использования здания региональным управлением МЧС.
Вчера: В Киеве будут судить «единороса» из Севастополя. Обвинительный акт в отношении члена партии «Единая Россия» и организации «Автоканал Севастополя» Игоря Кучерявого рассмотрит Днепровский районный суд Киева.
Вчера: В Севастополе перед судом предстанет серийный педофил. В Севастополе в суд направлено дело против мужчины, который обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних.
Вчера: Крымские газовщики устроили свалку в Алуште. Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку и указала на нарушение предприятием «Крымгазсети» законодательства об отходах, устроив свалку из старых труб в Алуште.
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