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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Командира севастопольского «Беркута» будут заочно судить в Украине

Четверг
16 января 2020
08:22

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Январь 2020
16 января 2020


Командира Севастопольской роты спецподразделения ОМОН «Беркут» будут заочно судить в Украине за госизмену.

Об этом сообщает сайт украинского Государственного бюро расследований, сообщает НТС.

Прокуратура Автономной Республики Крым установила, что «в период с 27 февраля по 20 марта 2014 года милиционер, совместно с вооруженным подчиненным ему личным составом роты «Беркута», организовал проверку документов граждан и их транспортных средств на контрольном пункте «Чонгар» для недопущения на территорию Крыма представителей ООН и ОБСЕ, работников государственных и правоохранительных органов Украины. Целью таких действий было обеспечение беспрепятственного проведения нелегитимного референдума в Крыму по его отделению от Украины».

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Также в этом ведомстве уточнили, что речь идет об офицере, который был назначен на должность исполняющего обязанности командира специального муниципального подразделения милиции «Беркут» в Координационном совете по обеспечению жизнедеятельности Севастополя.

По информации СМИ, заочно судить за госизмену собрались Александра Чередниченко – именно его фамилия значится в приказе, подписанном председателем Координационного совета по обеспечению жизнедеятельности Севастополя в 2014 году.

Новости Крыма сообщали ранее:

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http://news.allcrimea.net/news/2020/1/16/komandira-sevastopolskogo-berkuta-budut-zaochno-sudit-v-ukraine-126890/

 
 

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