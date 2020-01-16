Командира севастопольского «Беркута» будут заочно судить в Украине

Командира Севастопольской роты спецподразделения ОМОН «Беркут» будут заочно судить в Украине за госизмену.

Об этом сообщает сайт украинского Государственного бюро расследований, сообщает НТС.

Прокуратура Автономной Республики Крым установила, что «в период с 27 февраля по 20 марта 2014 года милиционер, совместно с вооруженным подчиненным ему личным составом роты «Беркута», организовал проверку документов граждан и их транспортных средств на контрольном пункте «Чонгар» для недопущения на территорию Крыма представителей ООН и ОБСЕ, работников государственных и правоохранительных органов Украины. Целью таких действий было обеспечение беспрепятственного проведения нелегитимного референдума в Крыму по его отделению от Украины».

Читайте: «Нафтогаз» настаивает на выплатах РФ за утраченное в Крыму имущество

Также в этом ведомстве уточнили, что речь идет об офицере, который был назначен на должность исполняющего обязанности командира специального муниципального подразделения милиции «Беркут» в Координационном совете по обеспечению жизнедеятельности Севастополя.

По информации СМИ, заочно судить за госизмену собрались Александра Чередниченко – именно его фамилия значится в приказе, подписанном председателем Координационного совета по обеспечению жизнедеятельности Севастополя в 2014 году.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В севастопольском «доме с привидениями» разместятся психологи МЧС. В доме на улице Суворова,16, известном севастопольцам как «дом с привидениями», планируют провести реконструкцию для дальнейшего использования здания региональным управлением МЧС.

Вчера : В Киеве будут судить «единороса» из Севастополя. Обвинительный акт в отношении члена партии «Единая Россия» и организации «Автоканал Севастополя» Игоря Кучерявого рассмотрит Днепровский районный суд Киева.

Вчера : В Севастополе перед судом предстанет серийный педофил. В Севастополе в суд направлено дело против мужчины, который обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних.

Вчера : Крымские газовщики устроили свалку в Алуште. Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку и указала на нарушение предприятием «Крымгазсети» законодательства об отходах, устроив свалку из старых труб в Алуште.