Из Крыма запустили новые автобусные маршруты в Россию

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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16 января 2020
Об этом сообщили в пресс-службе «Крымавтотранса».
Ежедневные рейсы «Симферополь – Нальчик» (время отправления – 17:05), «Керчь – Краснодар» (06:00) и «Керчь – Темрюк» (06:30, 13:00) введены перевозчиками на постоянной основе. На новые маршруты вышли комфортабельные автобусы марки Volkswagen, JAC и King Long.
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Покупка проездных документов доступна в билетных кассах автовокзалов и автостанций Крыма и на сайте biletik.online в режиме онлайн.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В центре Симферополя появилась новая платная парковка. На улице Самокиша в крымской столице начала работать новая площадка для платного паркования.
Сегодня: Поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь теперь ходит через день. Поезда «Таврия», следующие по маршруту «Санкт-Петербург – Севастополь», перевели на новое расписание.
Сегодня: Лоукостер Ryanair запустил второй рейс из Польши в Херсон. Авиакомпания Ryanair 15 января выполнила первый рейс из Катовице в Херсон.
Вчера: Власти Ялты заявили, что перешли к «жестким мерам» в отношении грубых водителей автобусов. Власти Ялты потребовали от фирм-перевозчиков принятия жестких мер к водителям за хамство в отношении пассажиров.
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