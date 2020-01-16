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Власть -> Транспорт Крыма

Из Крыма запустили новые автобусные маршруты в Россию

Четверг
16 января 2020
18:08

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Январь 2020
16 января 2020


При содействии Министерства транспорта Крыма с января текущего года индивидуальные предприниматели открыли новые межрегиональные маршруты до Краснодара, Темрюка и Нальчика, которые отправляются от автовокзалов предприятия «Крымавтотранс» в Симферополе и Керчи.

Об этом сообщили в пресс-службе «Крымавтотранса».

Ежедневные рейсы «Симферополь – Нальчик» (время отправления – 17:05), «Керчь – Краснодар» (06:00) и «Керчь – Темрюк» (06:30, 13:00) введены перевозчиками на постоянной основе. На новые маршруты вышли комфортабельные автобусы марки Volkswagen, JAC и King Long.

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Покупка проездных документов доступна в билетных кассах автовокзалов и автостанций Крыма и на сайте biletik.online в режиме онлайн.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В центре Симферополя появилась новая платная парковка. На улице Самокиша в крымской столице начала работать новая площадка для платного паркования.

Сегодня: Поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь теперь ходит через день. Поезда «Таврия», следующие по маршруту «Санкт-Петербург – Севастополь», перевели на новое расписание.

Сегодня: Лоукостер Ryanair запустил второй рейс из Польши в Херсон. Авиакомпания Ryanair 15 января выполнила первый рейс из Катовице в Херсон.

Вчера: Власти Ялты заявили, что перешли к «жестким мерам» в отношении грубых водителей автобусов. Власти Ялты потребовали от фирм-перевозчиков принятия жестких мер к водителям за хамство в отношении пассажиров.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/16/iz-kryma-zapustili-novye-avtobusnye-marshruty-v-rossiju-126914/

 
 

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