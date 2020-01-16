Где окунуться в Крыму на Крещение: список официальных мест

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Сотрудники МЧС 18 и 19 января обеспечат безопасность на местах проведения крещенских мероприятий во время православного христианского праздника «Крещение Господне» (Богоявление) совместно с сотрудниками полиции и скорой медицинской помощи.

— Наши специалисты осматривают все участки водоемов, где планируется организовать крещенские купания, проводят занятия по водолазным спускам, осуществляют проверку техники и снаряжения, необходимых для обеспечения безопасности на водных объектах, — рассказал Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Какой будет температура воды в Черном и Азовском морях у берегов Крыма можно узнать на сайте seatemperature.ru.

Всего в республике оборудуют 46 мест для массового купания, на которых более 9 тысяч жителей и гостей Республики совершат омовения на праздник Святого Богоявления

Однако МЧС Республики Крым информирует жителей и гостей Республики о том, что количество мест для купания может измениться в зависимости от погодных условий.

— Так как для большинства жителей Крымского полуострова основным местом для Крещенских купаний является Черное море, нужно следить за погодными условиями: в случае шторма купание здесь будет запрещено, — отметил Шахов.

При этом крымские спасатели еще раз напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при священном обряде «омовение» в местах крещенских купаний и внимательно отнестись к своему здоровью.

— В первую очередь стоит обратить внимание на выбор места для купания, МЧС Республики Крым рекомендует проводить священный обряд только в специально оборудованных местах, — подчеркнул Министр. – Данные места специально подготовлены в соответствии с требованиями безопасности, и там будут нести дежурство спасатели.

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Оцените свои возможности и состояние здоровья, ведь купание в крещенские морозы полезно только закаленным людям. Особенно опасно погружение в холодную воду людям с бронхолегочными заболеваниями, со слабым сердцем, проблемами с давлением. Если оно высокое, то в ледяной воде может произойти спазм сосудов или микроинсульт; а если пониженное, то есть опасность судорог или потери сознания.

Даже вполне здоровым людям не рекомендуется погружаться в ледяную воду более чем на 2 минуты.

До самой воды необходимо идти в обуви, поскольку ноги начинают замерзать в первую очередь. Раздеваться перед купанием лучше всего постепенно: сначала снять верхнюю одежду, через несколько минут обувь, только потом раздеться до купальника.

Основной причиной несчастных случаев на воде становится переохлаждение, так как организм не может возместить потерю тепла. Для сохранения тепла неплохо растереть тело жирным кремом или выпить столовую ложку рыбьего жира. После купания нужно сначала хорошо растереться полотенцем, потом одеться и выпить горячее питье.

При купании запрещается: оставлять детей без присмотра, распивать спиртные напитки. Также не стоит оставаться долго на морозе – ощущение тепла может пройти через несколько минут.

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