ФСБ задержала троих крымчан с шестью килограммами марихуаны

Сотрудники ФСБ совместно с транспортными полицейскими и таможенниками задержали троих жителей Евпатории, подозреваемых в выращивании и сбыте марихуаны в крупных размерах.

Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при попытке вывоза очередной партии наркотика на территорию Краснодарского края задержаны трое членов преступной группы. В принадлежащих им автотранспортных средствах обнаружены сокрытые в тайниках и расфасованные для последующего сбыта наркотики «каннабис» (марихуана) общим весом порядка шести килограммов», – говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, изъятый наркотик выращивался с использованием системы искусственной гидропоники и подготовлено к сбыту в парниках, оборудованных на территории неработающей котельной в Евпатории.

Читайте: В Киеве будут судить «единороса» из Севастополя

В теплицах обнаружено и изъято более 200 кустов марихуаны, а также более 1 кг подготовленного к сбыту наркотика.

В отношении наркодельцов возбуждены уголовные дела. По решению суда они заключены под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Крыму уничтожили восемь бомб времен войны. В Ленинском районе обнаружили восемь авиационных бомб времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Сегодня : В севастопольском «доме с привидениями» разместятся психологи МЧС. В доме на улице Суворова,16, известном севастопольцам как «дом с привидениями», планируют провести реконструкцию для дальнейшего использования здания региональным управлением МЧС.

Сегодня : Командира севастопольского «Беркута» будут заочно судить в Украине. Командира Севастопольской роты спецподразделения ОМОН «Беркут» будут заочно судить в Украине за госизмену.

Вчера : В Киеве будут судить «единороса» из Севастополя. Обвинительный акт в отношении члена партии «Единая Россия» и организации «Автоканал Севастополя» Игоря Кучерявого рассмотрит Днепровский районный суд Киева.