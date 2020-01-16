ФСБ задержала троих крымчан с шестью килограммами марихуаны

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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16 января 2020
Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при попытке вывоза очередной партии наркотика на территорию Краснодарского края задержаны трое членов преступной группы. В принадлежащих им автотранспортных средствах обнаружены сокрытые в тайниках и расфасованные для последующего сбыта наркотики «каннабис» (марихуана) общим весом порядка шести килограммов», – говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, изъятый наркотик выращивался с использованием системы искусственной гидропоники и подготовлено к сбыту в парниках, оборудованных на территории неработающей котельной в Евпатории.
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В теплицах обнаружено и изъято более 200 кустов марихуаны, а также более 1 кг подготовленного к сбыту наркотика.
В отношении наркодельцов возбуждены уголовные дела. По решению суда они заключены под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
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